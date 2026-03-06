UGT valora la ampliación de Urgencias del San Pedro, pero cree que sólo mejorará el servicio si se refuerzan plantillas

LOGROÑO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT ha valorado de forma positiva la ampliación de las Urgencias del San Pedro, anunciadas ayer por el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, pero advierte de que "sólo mejorará el servicio si se refuerzan de manera real las plantillas".

Según Capellán, se crearán diez nuevos boxes de atención individual, un tercer control de Enfermería, siete consultas y una nueva sala de espera. Desde UGT Servicios Públicos La Rioja "queremos dejar claro que no estamos en contra de la ampliación de Urgencias, que consideramos necesaria y positiva. Sin embargo, de nada sirve aumentar espacios si no va necesariamente acompañado de un aumento proporcional y adecuado del personal sanitario y no sanitario".

"Los profesionales que trabajan en Urgencias ya soportan volúmenes de trabajo auténticamente estresantes y apenas pueden dar respuesta a la demanda actual", indican.

Por ello "añadir más boxes y consultas sin aumentar las plantillas solo agravará la presión sobre ellos y pondrá en riesgo la atención a los pacientes. De hecho, ya hace un año, cuando se conoció el anuncio inicial de ampliación de Urgencias, UGT pidió al Gobierno que reforzara la plantilla antes de realizar cualquier obra o anuncio público, pero hasta ahora esta reivindicación no se ha atendido".

Desde el sindicato recuerdan que cuando en 2008 se inauguró el Hospital San Pedro, el servicio de Urgencias contaba con unos 25 boxes y dos salas de radiología, una robotizada y otra convencional, operadas por dos técnicos en radiodiagnóstico.

Con el tiempo, "el servicio ha crecido, aumentando los boxes y ampliando el espacio con zonas como el pH o las urgencias infantiles. Sin embargo, las salas de radiología siguen siendo escasas y los técnicos deben atender un volumen de trabajo cada vez más alto, lo que provoca retrasos y embudos en la atención".

En este sentido, "exigimos una ampliación de las salas de radiología en Urgencias".

Finalmente, UGT pregunta al Gobierno "cuántos profesionales se incorporarán realmente para atender la ampliación anunciada" y exige que se refuercen tanto los recursos sanitarios, facultativos, enfermeras, TCAEs y Técnicos de Rayos (TER); como los no sanitarios, administrativos, celadores y pinches, para garantizar que las consultas y los boxes tengan personal suficiente".

También "reclamamos la habilitación de un servicio de transferencia de pacientes entre los técnicos en emergencias y los profesionales del hospital, como ya ocurre en otros hospitales, para evitar largas filas de ambulancias en las puertas de Urgencias".