UJP-UGT y Pensionistas CCOO exigen una Ley Integral de Derechos de Personas Mayores "para vejez digna y con derechos" - UGT-CCOO

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores, que, entre otros temas, trate también la vivienda; y el blindaje de las pensiones. Han sido las dos principales reivindicaciones que, desde los sindicatos UJP-UGT y Pensionistas CCOO han trasladado este jueves a la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores.

Peticiones que han comunicado en una reunión mantenida esta mañana en la Delegación, y en la que los responsables sindicales -Tomás Latasa, de UGT, y Julio Ruiz, de CCOO- han aprovechado igualmente para entregar a Arraiz el Manifiesto de la jornada.

Como ha apuntado Ruiz, en declaraciones a los periodistas, "como todos los años, el 1 de octubre, en el que celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores, vamos a entregar en la Delegación de Gobierno el manifiesto con las principales reivindicaciones que tenemos".

Porque, ha añadido, "las personas mayores no somos ya un desecho, sino que somos objeto de derechos", a lo que ha sumado la posibilidad de "aprovechar dos cosas, porque hay dos tipos de personas mayores".

Así, ha distinguido entre "las que son todavía válidas mentalmente y físicamente, de las cuales debemos aprovecharnos porque tienen mucha experiencia; y luego están los vulnerables, y a los vulnerables hay que cuidarlos".

Situaciones que "generan una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta tanto a nivel económico, con las pensiones, como a nivel sanitario, etc...", a lo que ha sumado que "por la pirámide poblacional, cada vez somos más personas de este colectivo", por lo que ha llamado a "seguir reivindicando una vejez digna y con derechos".

Latasa, por su parte, ha incidido en que "trabajamos las reivindicaciones de las personas mayores conjuntamente y aunque hay unos manifiestos a nivel nacional, aquí siempre focalizamos a la situación de La Rioja".

Una comunidad, ha recordado, que "tiene una pirámide poblacional cada vez con menos jóvenes y cada vez con más mayores, debido a la baja natalidad y al alza de la edad media de vida, que está ahora prácticamente en 94 años, estamos por debajo de la media nacional en nacimientos y a la cabeza de Europa en envejecimiento".

Algo que "da lugar a un cambio estructural total continuo", por lo que ha reclamado la necesidad de "políticas públicas de apoyo al colectivo". Un requerimiento que, como ha recordado, se realiza incluso desde la ONU, "para que en todo el mundo se tenga el mismo mensaje, no queremos la flor de un día sino que queremos derechos para toda la vida".

Entre esos derechos que se reivindican, "que son muchos", ha querido Latasa destacar dos: "el blindaje de las pensiones en la Constitución, porque pensamos que cualquier opción política no debe de tirar unos derechos adquiridos" por un lado, y, por otro, "una Ley integral de los derechos de las personas mayores que blinden todos estos derechos independientemente del territorio, con capacidad económica suficiente, porque no se debe pagar la factura de tener un código postal diferente".

Especialmente se ha referido a que "la crisis del medio rural se tiene que contemplar, porque de toda esta pirámide poblacional, el mayor despoblamiento en La Rioja está en las zonas rurales", ante lo que ha abogado por "intervenciones de urgencia para subsanar esto y para procurar que los jóvenes también pueblen el medio rural".

VIVIENDA.

A preguntas de los medios de comunicación, se han referido igualmente al tema de la vivienda, que, en palabras de Latasa, "estaría dentro de la Ley integral de derechos de las personas mayores".

"Es uno de los derechos fundamentales, que tiene que estar igual que el derecho a la salud, el derecho a la dependencia, el derecho a la vivienda. Todo eso se tiene que legislar en igualdad de condiciones en todo el territorio", ha apuntado.

Y, como ha señalado por su parte Julio Ruiz, esto debe ser así "porque los problemas de la vivienda no tienen edad, lo mismo puedes tener 20 años que tener 80 y tener los mismos problemas, debe ser algo que sea integral".

"Y recordar una cosa solo, que a veces se nos quiere enfrentar con los jóvenes, eso no puede ser así. Los jóvenes de ahora son los mayores de mañana, o sea que todo el mundo va a pasar por esta fase de la experiencia de vida. Los que tienen ahora una serie de problemas luego tendrán los que tenemos los mayores, entonces todos tienen que tener más posibilidades", ha concluido.

MANIFIESTO.

En concreto, en el manifiesto que han entregado a la delegada se recoge, en primer lugar, "el desafío demográfico en La Rioja", con una población muy envejecida, por lo que "en consecuencia, las personas mayores somos una parte fundamental de la sociedad riojana, somos una realidad central del presente y del futuro del país". Una realidad que "exige respuestas políticas a la altura", "sin improvisaciones" y con "más derechos, más servicios públicos, más protección social y más igualdad".

Precisamente en el capítulo de derechos sociales, el escrito señala que "las personas mayores deben dejar de ser consideradas exclusivamente destinatarias de políticas asistenciales para ser reconocidas plenamente como sujetos de derechos", apuntando que "no queremos políticas fragmentadas ni derechos diferentes dependiendo del territorio donde se viva".

Apartado en el que se reivindica esa Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores "de ámbito estatal que reúna, reconozca y garantice de manera efectiva los derechos de las personas mayores", con "condiciones de vida dignas que incluyan un sistema público de pensiones solvente y sostenible, una sanidad universal y una atención a la dependencia accesible y de calidad".

Las pensiones "dignas y suficientes", que sirvan para "erradicar la pobreza en la vejez" también se considera "una prioridad", reseñando la necesidad de "pensiones mínimas suficientes, mecanismos de actualización justos y el reconocimiento del valor social y económico de los cuidados", mostrando su defensa "con firmeza de nuestro Sistema Público de Pensiones" y subrayando que "se debe avanzar hacia su blindaje en la Constitución española".

Autonomía, cuidados y dignidad, con refuerzo de la atención a la dependencia; la igualdad y no discriminación por razón de edad, de género o de procedencia, con especial atención a las mujeres; el bienestar y comunidad, "adaptando nuestras estructuras sociales y urbanas a una sociedad cada vez más longeva"; más protagonismo y participación; y el compromiso con la paz y el futuro completan las reivindicaciones del manifiesto.