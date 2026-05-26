Última jornada de Mayo Jazzea y una comedia pop en el Teatro Bretón esta semana

Archivo - Cartel de la obra Guayominí - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La 27ª edición del ciclo Mayo Jazzea finaliza esta semana con la actuación de Carme Canela & Miguel Villar Quintet y pone la guinda a una programación que ha contado con cuatro grandes citas en el Teatro Bretón y dos espectáculos gratuitos en el Auditorio Municipal.

El jueves 28 de mayo, a las 20,30 horas, se suben al escenario los artistas Carme Canela & Miguel Villar Quintet para ofrecer el último espectáculo de jazz de este ciclo. El carisma vocal de Carme Canela se acompaña de la elegancia del saxofón de Miguel Villar, junto al trío Toni Saigi, Juan Pablo Balcazar y Carlos Falanga, transportan al espectador en un viaje para los sentidos y las emociones.

El espectáculo es un homenaje a grandes compositores como Tom Jobim, Guinga o Toninho Horta, capturando la esencia de la alegría, saudade y sofisticación rítmica carioca convirtiéndolo en un diálogo musical íntimo y depurado. El precio de las entradas varía entre los 12 y los 18 euros.

El sábado 30, a las 20,00 horas, finaliza el mes de mayo con la obra 'Guayominí' de Laura Garmo. Una comedia pop que narra la historia de un cantante que, tras ganar un concurso de talentos, representa a su país en un concurso musical europeo y se queda en blanco en plena actuación. 'Guayominí' narra una historia fresca y optimista sobre la identidad y el fracaso.

La dramaturgia de Laura Garmo se acerca a la cultura pop, siempre llena de luces, emociones y fuegos artificiales, y explora lo que hay detrás del show: la presión, la vulnerabilidad, el miedo a decepcionar, la soledad o la responsabilidad.

Sobre el escenario, los artistas Omar Banana, Inma Cuevas, Zack Gómez-Rolls, Selu Nieto y Julia Rubio, dan vida a los protagonistas de esta historia. La actuación se estima que dure en torno a 80 minutos y sus entradas cuestan entre 8 y 20 euros. Las entradas se pueden adquirir por los medios habituales: la web del Teatro Bretón, la taquilla y por teléfono.