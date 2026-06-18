La última sesión ordinaria del Parlamento se riega de reproches por un presidente "ausente" y falta de decoro

La diputada del PSOE , Sara Orradre - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La última sesión de pleno ordinario del actual curso político en el Parlamento de La Rioja se ha regado de reproches, de PSOE e IU, por un presidente riojano, Gonzalo Capellán, "ausente" y acusaciones de falta de decoro del Gobierno riojano a la hora de facilitar información.

La portavoz adjunta del Partido Socialista, Sara Orradre, ha defendido la "falta de transparencia" así como las trabas a la "necesaria labor de control al gobierno" por parte de los grupos parlamentarios.

De este modo, ha registrado una moción, consecuencia de interpelación, por la que se insta al Gobierno de La Rioja a cumplir "escrupulosamente" con su deber de información y rendición de cuentas ante el Parlamento de La Rioja.

Y es que, ha relatado Orradre, desde el Grupo Parlamentario Socialista se han registrado "varias quejas" por falta de información, dado que las preguntas al Gobierno "se hacen llegar de forma sesgada" o con "faltas de respeto".

Orradre ha preguntado al consejero de Educación, Alberto Galiana, si le parece "de recibo" que los socialistas registren una pregunta sobre la parcela en la que se levantará el Marqués de Vallejo y se les respoda que ya se ha informado en nota de prensa.

Tanto Orradre como la portavoz del Grupo Podemos-IU, Henar Moreno, han coincidido en resaltar la ausencia del presidente del Gobierno riojano, y diputado, Gonzalo Capellán, en la mayor parte de los plenos, que han visto como una falta de decoro.

Moreno ha relatado que, si contara todas las veces que se "toma el pelo" a los grupos de la oposición, no tendría suficiente con los cinco minutos de tiempo de que dispone.

"No sólo hablamos de cortesía parlamentaria, estamos hablando de democracia", ha dicho Moreno reprochando a los 'populares' cómo "se les llena la boca con la separación de poderes y aquí practican todo lo contrario".

Moreno ha criticado, también, la labor de la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, a la que ha acusado de "incumplir sus funciones de imparcialidad" y ha pedido que "guarde decoro y actúe en igualdad de condiciones" con los diputados.

Al igual que Orradre, se ha referido al "presidente ausente" pero, además, ha dicho que el tiempo que está "viene a mandar a la presidenta del Parlamento", asegurando que desde su escaño ve "los gestos".

El portavoz de Vox Ángel Alda ha visto en esta iniciativa una "pataleta de patio de colegio" de una oposición que es, en realidad, quien tiene las malas formas, vulnerando artículos del reglamento al intervenir sin tener la palabra.

"No tenga la piel tan fina", le ha dicho a Moreno recordando haber dicho de los diputados de Vox que dan asco y vergüenza, son un peligro para la democracia, tienen poca dignidad política y representan la prioridad nazi.

Ha reconocido que "es verdad" que el Parlamento de La Rioja "cierra" con la mayoría del Partido Popular cuando entran los presupuestos, a pesar de ser una cámara profesionalizada, pero "al menos", ha añadido, el Gobierno de La Rioja "los presenta en tiempo y forma"

El 'popular' Diego Bengoa le ha replicado, después, a Moreno: "Si usted se creen que la presidenta del Parlamento recibe órdenes es porque no la conocen, porque tiene bastante cuajo".

"Qué inventada señora Orradre", ha afirmado asegurando que "no se acredita vulneración, sólo discrepancias" porque "una cosa es que una respuesta no satisfaga y otra que no haya".

Ha defendido que "este gobierno no sólo responde sino que pone a disposición" de los diputados "herramientas de consulta publica". Por otro lado, le ha preguntado a Orradre si se ha visto "amedrentada" al ir a pedir información a una consejería, relatando que, en la pasada legislatura, una diputada del PP lo fue por un jefe de gabinete.