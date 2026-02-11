Últimas plazas libres en el Taller de acuarela del Centro Fundación Caja Rioja Calahorra

LOGROÑO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja mantiene abiertas las inscripciones para el taller de Acuarela que imparte Olga Río el Centro Fundación Caja Rioja desde febrero hasta el mes de mayo.

Las personas interesadas pueden realizar la matrícula a través de la web de la entidad www.fundacion-cajarioja.es.

Se trata de un curso que tendrá lugar los martes de 18,15 a 19,45 horas desde el 17 de febrero hasta el 26 de mayo.

Junto con esta formación se imparten también durante el curso 2025-2026 los talleres sobre Patrimonio histórico artístico: los siglos del gótico en La Rioja, del pintor Javier Garrido; Teatro para mujeres mayores, de Javier Martínez Losa; Cómo hablar en público, con Javier Martínez Losa; el taller de Gestión Emocional, con Olga Río, y el curso gratuito de Español para Inmigrantes.