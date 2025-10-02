Últimos días de la exposición 'Instalaciones de juego' en el Centro de la Cultura del Rioja - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Instalaciones de Juego' finaliza su estancia en el Centro de la Cultura del Rioja el próximo martes, 7 de octubre, después de casi un mes en el ágora.

La instalación recrea mediante pelotas de playa un viñedo en época de vendimia, simulando sus formas y volúmenes, con racimos de uva en diferentes puntos de maduración, un terreno verde y el cielo que lo envuelve todo. Esta parte de la instalación por la que se puede pasear, invita a observar y jugar con la mirada para dejarse sorprender y abrir la imaginación a la posibilidad.

Además de esta ubicación, en uno de los botelleros del centro se encuentra un segundo espacio expositivo interactivo.

En él, los niños de 2 a 9 años se encuentran flotadores, vasos y cajas de cartón dispuestos por la estancia.

Tras observarlos durante unos minutos, comienzan a jugar y experimentar con ellos con total libertad bajo el acompañamiento de responsables del centro. Durante la hora y media que dura la sesión, los más pequeños construyen e interactúan con el único mandato de seguir su imaginación e impulsos.

Finalizado el tiempo de juego, los más pequeños vuelven a colocar la triada de objetos como consideran, dejando siempre nuevas formas para el grupo que les siga.

Al frente de Instalaciones de juego están Ángeles Ruiz de Velasco y Javier Abad dos artistas, pedagogos y profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación del Centro Universitario La Salle, que buscan mediante lo cotidiano crear espacios de juego que invitan a la reflexión.

'INSTALACIONES DE JUEGO'

'Instalaciones de juego' llegó al Centro de la Cultura del Rioja el pasado 12 de septiembre y continuará en él hasta el martes 7 de octubre. Durante estas semanas, decenas de niños y niñas, y no tan niños, han disfrutado de esta experiencia familiar en la que la imaginación es la protagonista.

Las entradas para las sesiones de juego guiado son gratuitas y se pueden adquirir en la web centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es.

El horario de apertura del Centro de la Cultura del Rioja es de lunes a jueves, de 9 a 14 y de 17 a 21 horas. Viernes, fines de semana y festivos, de 9 a 21 horas.