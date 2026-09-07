La Unidad de Atención Integral a la Conducta Suicida realizó 1.200 intervenciones en año y medio en La Rioja

El subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra, y la coordinadora de ConectaSuic, Magdalena Pérez, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Atención Integral a la Conducta Suicida ha realizado 1.200 intervenciones en año y medio en La Rioja, según han destacado el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra, y la coordinadora de ConectaSuic, Magdalena Pérez.

Ambos han participado en una comparecencia de prensa para hacer balance del servicio, con motivo de la conmemoración, el 10 de septiembre, del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se desarrollará en El Espolón, con varias actividades y un acto central, a las 20,00 horas.

Piserra ha señalado que la fecha "nos recuerda una idea fundamental, que el suicidio se puede prevenir y que debemos abordar esta realidad con responsabilidad, sensibilidad y rigor", ante lo que ha puesto en valor la puesta en marcho, de marzo de 2025 de ConectaSuic, que "parte de una idea muy clara, por la que la prevención no puede depender de un único recurso ni limitarse exclusivamente al ámbito sanitario", ya "necesitamos detectar antes, escuchar y acompañar y coordinar a todos los profesionales que pueden intervenir ante una situación de riesgo".

Por eso, ha añadido "la unidad conecta recursos y profesionales de salud mental, de atención primaria, de emergencias, servicios sociales, seguridad, educación, porque prevenir significa estar antes de la crisis, responder cuando se produce y acompañar también después".

ConectaSuic ha coordinado más de 1.200 intervenciones con personas en situación de crisis. Durante 2025 se atendieron 850 casos y entre enero y junio de 2026 se ha realizado el seguimiento de otras 374 personas. Además, solo durante el primer semestre de este año "se han llevado a cabo más de 200 coordinaciones con 43 servicios diferentes", han apuntado. Han destacado que el año pasado se consumaron 26 suicidios en la región.

Por otra parte, se ha indicado que los casos que llegaron a ConectaSuic han llegado a través de recursos como el 112, la Policía Nacional, la Policía Local, Salud Responde, el Telefone de la Esperanza o el 024. De ahí, que hayan destacado que "estos datos reflejan la importancia de trabajar en red; la respuesta ante una persona en situación de crisis no puede depender de un único profesional o servicio, por lo que debemos ser capaces de conectar los recursos disponibles y garantizar una respuesta coordinada y continuada".

Para mediados de 2027, esta Unidad contará ya con su sede definitiva, que se ubicará en el antiguo consultorio de Rodríguez Paterna. En la actualidad cuenta con 8 personas trabajando, de diferentes ámbitos, pero la plantilla se aumentará".

Pérez ha destacado que "uno de los principales objetivos de ConectaSuite es intervenir ante las situaciones de crisis, pero es fundamental también anticiparnos a ellas siempre que sea posible". Por eso, "trabajamos para acercar la prevención a los espacios cotidianos en los que pueden detectarse situaciones de riesgo".

De esta manera "estamos impulsando un programa, Prevenprim, para prevenir primeros intentos de suicidio desde atención primaria, vinculado al proyecto de investigación PrevenSuic junto a la UNIR, inicialmente en tres centros de salud de La Rioja". "El objetivo es reforzar nuestra capacidad para detectar y prevenir situaciones de riesgo también fuera de los circuitos específicos de salud menta", ha destacado.

Pérez, ha manifestado que "la prevención llega también a la comunidad mediante actividades grupales dirigidas a personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad, consideradas posibles factores de riesgo, como un duelo, una enfermedad física crónica, la soledad no deseada o las responsabilidades de cuidado".

"Nuestra atención no termina cuando pasa una crisis o cuando se produce una pérdida", ha añadido, porque ha apuntado que ConectaSuic ha acompañado a 57 personas que habían perdido a alguien querido y cercano por suicidio.

La unidad ha activado el Observatorio del Suicidio en La Rioja, en colaboración con profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, una herramienta que permitirá disponer de información más rápida y fiable sobre la realidad de la conducta suicida en la Comunidad y, a partir de ese conocimiento, diseñar actuaciones más ajustadas a sus necesidades.

A este trabajo se suman nuevas herramientas tecnológicas, como el chatbot PrevenIA, que ofrece información fiable y segura a la población general, y una aplicación móvil destinada a la monitorización de factores de riesgo en personas en situación de crisis. Durante 2026 se ha incorporado asimismo una línea de trabajo dirigida a la identificación de puntos críticos en Logroño y al estudio de medidas disuasorias, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, bomberos y Policía Municipal, con el objetivo de reducir el acceso a medios letales.

UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA TAMBIÉN ES UNA SOCIEDAD QUE PREVIENE

Hablar de prevención significa también hablar de sensibilización. ConectaSuic ha colaborado en distintas campañas con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, y el Día Mundial de los Supervivientes, el 22 de noviembre.

En este marco, este próximo jueves participa junto con Teléfono de la Esperanza y Agarra la Vida en la campaña correspondiente a 2026 del citado Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Las actividades se realizarán durante todo el día en El Espolón, en Logroño, con un acto central a las 20,00 horas.

La unidad trabaja igualmente con los medios de comunicación de La Rioja, ofreciendo asesoramiento especializado para favorecer un tratamiento responsable de la información relacionada con el suicidio y contribuir a una comunicación que ayude a prevenir y no a aumentar el riesgo. Porque la prevención también pasa por cómo hablamos de este problema: con responsabilidad, con sensibilidad y poniendo en el centro a las personas. El propósito de 'ConectaSuic' es que la respuesta ante la conducta suicida no dependa de un único recurso, sino de una red capaz de detectar, acompañar y coordinarse cuando más se necesita.

El foco está en mejorar la capacidad de prevención y respuesta y en facilitar que las personas en situación de sufrimiento encuentren ayuda a tiempo. 'ConectaSuic' continúa así avanzando en un modelo basado en la prevención, la coordinación y el trabajo conjunto entre profesionales, instituciones y comunidad, con una mirada integral que busca mejorar la capacidad de respuesta de La Rioja.