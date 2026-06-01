La Unidad Móvil Bucodental acercará esta atención especializada a personas mayores - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado junto con la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, la nueva Unidad Móvil Bucodental del Servicio Riojano de Salud (SERIS), que amplía así su cartera de servicios y que está destinada a mejorar la atención bucodental de personas mayores de 65 años residentes en zonas rurales y centros sociosanitarios de La Rioja, especialmente aquellas con deterioro cognitivo, dependencia severa o dificultades de movilidad.

El proyecto presenta un carácter pionero en España al plantear un modelo de atención bucodental móvil, integral y proactivo, que acerca directamente la asistencia a la población mayor con dificultades de acceso, siguiendo una metodología similar a los programas de cribado y prevención sanitaria.

Esta iniciativa permitirá acercar una atención odontológica integral, preventiva y asistencial a una población especialmente vulnerable, evitando desplazamientos y favoreciendo la equidad en el acceso a los cuidados sanitarios. En este sentido, los estudios revelan que solo una de cada cuatro personas mayores solicita atención odontológica, una realidad que pone de manifiesto la necesidad de reforzar la asistencia y acercar estos servicios a los entornos rurales y centros residenciales, "para mejorar la cobertura sanitaria y facilitar la detección precoz de patologías orales que tienen gran incidencia en esta población mayor de 65 años, que resulta estratégico", ha explicado el presidente riojano.

Capellán ha felicitado al equipo de Atención Primaria y a los profesionales de salud bucodental del SERIS por impulsar una iniciativa que sitúa a La Rioja a la vanguardia de la innovación sanitaria. "Somos el primer sistema público de salud de España en implantar una unidad móvil de estas características", ha destacado.

CATEGORÍA 'ORO'

Además, ha avanzado que el Ministerio de Sanidad reconocerá este proyecto el próximo 9 de junio con la máxima distinción, la categoría Oro, por su carácter innovador. "Este reconocimiento demuestra la capacidad de nuestros profesionales para impulsar proyectos que mejoran la calidad asistencial y sitúan a La Rioja como referente", ha afirmado.

La Unidad Móvil Bucodental tiene una capacidad aproximada de 3.000 consultas anuales, con una previsión media de 12 atenciones diarias, dentro de un cronograma de implantación previsto para los próximos tres años.

El presupuesto de esta actuación ronda los 300.000 euros e incluye la adquisición de la unidad móvil bucodental, su equipamiento completo, la adecuación normativa del vehículo, así como el mantenimiento, la asistencia técnica y la formación necesaria para su correcto funcionamiento.

IMPLANTACIÓN PROGRESIVA EN RESIDENCIAS Y ZONAS RURALES

El programa comenzará su implantación en las 35 residencias de mayores de La Rioja, donde residen actualmente más de 3.300 personas. Posteriormente, la atención se extenderá a mayores de 65 años que viven en municipios rurales de difícil acceso, especialmente en los 113 núcleos de menos de 300 habitantes.

La Rioja cuenta actualmente con más de 73.500 personas mayores de 65 años, lo que representa el 22,5 % de la población total. A ello se suma una elevada dispersión geográfica: dos de cada tres municipios riojanos tienen menos de 300 habitantes, una realidad que dificulta el acceso equitativo a servicios sanitarios especializados.

UNA CLÍNICA MÓVIL COMPLETAMENTE EQUIPADA

La unidad está equipada como una clínica dental autónoma e itinerante, con sillón odontológico, instrumental rotatorio, sistema de radiografía intraoral inalámbrica con sensor y radiovisiografía incorporada, compresor, motor de aspiración, ultrasonidos para tartrectomías y monitor de acceso a la historia clínica electrónica Selene para el registro y seguimiento de tratamientos.

La gerente de Atención Primaria del SERIS, Begoña Ganuza, ha explicado que la unidad dispone del mismo equipamiento que una consulta odontológica convencional. "Cuenta con todos los medios técnicos necesarios para prestar una atención bucodental completa, desde revisiones y limpiezas hasta procedimientos más avanzados, incluyendo radiología intraoral y sistemas de ultrasonidos", ha señalado.

Asimismo, ha destacado la importancia de la atención específica a las personas mayores, especialmente en el seguimiento de las prótesis dentales. "En los pacientes de más edad, las revisiones y el correcto ajuste de las prótesis son fundamentales para mantener una adecuada salud oral, prevenir complicaciones y mejorar su calidad de vida, y esta unidad móvil nos permitirá realizar ese seguimiento directamente en su entorno habitual", ha indicado.

Además, el dispositivo cuenta con un carro portátil de instrumental rotatorio y ultrasonidos que permite atender a pacientes encamados directamente en sus habitaciones dentro de las residencias, facilitando así la asistencia a usuarios con movilidad reducida.

El equipo humano de la unidad está integrado por un conductor, un higienista dental y un odontólogo, que desarrollarán tanto actividades preventivas como asistenciales.

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SALUD BUCODENTAL

Entre las actuaciones previstas se incluyen revisiones periódicas, limpiezas, tratamientos periodontales, odontología conservadora y exodoncias, así como el cuidado y ajuste de prótesis dentales para prevenir complicaciones frecuentes en personas mayores institucionalizadas.

El programa incorpora también talleres de higiene bucodental dirigidos a residentes y profesionales sociosanitarios, así como formación específica sobre el cuidado de prótesis y salud gingival.

Como herramienta de valoración de la salud oral se utilizará el índice OHAT (Oral Health Assessment Tool), un instrumento específico para población geriátrica que evalúa ocho parámetros relacionados con el estado de labios, lengua, saliva, mucosas, dientes, prótesis, higiene oral y dolor en la cavidad bucal.

El proyecto contará con la colaboración de Enfermería de Enlace Sociosanitario y entidades locales para organizar la captación e invitación activa de los usuarios, mediante cartas informativas y campañas de difusión comunitaria.

Asimismo, se incorporarán herramientas de evaluación específicas para medir la evolución de la salud oral y su impacto en la calidad de vida de los pacientes.

Las enfermedades periodontales afectan aproximadamente al 50 % de la población mayor de 65 años y se relacionan con patologías sistémicas como enfermedades cardiovasculares, diabetes o infecciones recurrentes, lo que refuerza la importancia de este tipo de intervenciones preventivas.