UNIR se consolida como una de las universidades más investigadoras de España tras últimos resultados oficiales de ANECA

Rectorado de UNIR en Logroño - UNIR

LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha logrado uno de los resultados más destacados del sistema universitario español en la última evaluación oficial de la actividad investigadora realizada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Según los datos de la convocatoria más reciente de sexenios de investigación para personal docente e investigador con contrato laboral, UNIR ha obtenido 300 sexenios, lo que la sitúa como la segunda universidad de España en número de sexenios reconocidos al profesorado laboral, solo por detrás de la Universidad Complutense de Madrid.

En el cómputo agregado de sexenios de investigación, que suma los reconocimientos del profesorado funcionario y del profesorado laboral, UNIR se sitúa en el puesto 14 entre las universidades españolas.

Este resultado posiciona a UNIR por delante de universidades con una amplia trayectoria académica e investigadora, en el total agregado de sexenios de investigación.

Según Pablo Moreno, vicerrector de Investigación de UNIR, "la evaluación de ANECA avala el esfuerzo sostenido de nuestro profesorado por generar conocimiento relevante y de calidad. Alcanzar una posición destacada a nivel nacional refleja la madurez investigadora de UNIR y demuestra que nuestro modelo universitario integra con éxito docencia e investigación al más alto nivel".

UN RECONOCIMIENTO OFICIAL A LA CALIDAD INVESTIGADORA

Los sexenios de investigación, evaluados por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), integrada en ANECA, constituyen uno de los principales indicadores oficiales de calidad científica del profesorado universitario en España. Estos tramos reconocen periodos de seis años de actividad investigadora relevante y tienen un impacto directo en la carrera académica, la financiación y la capacidad de liderazgo científico.

Los resultados globales de la convocatoria reflejan, además, el alto nivel de exigencia del sistema: se han registrado 6.751 sexenios en el ámbito del profesorado laboral y 6.864 en el del profesorado funcionario, hasta un total agregado de 13.615 sexenios de investigación.

LIDERAZGO INVESTIGADOR EN EL ÁMBITO DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

El resultado alcanzado por UNIR adquiere una especial relevancia en el contexto del sistema universitario español. En el listado agregado, que recoge al profesorado laboral y funcionario de 90 universidades y centros universitarios, UNIR aparece en el puesto 14 con 300 sexenios, y es la única universidad privada situada en esas primeras posiciones del sistema.

En este escenario, UNIR no solo sobresale dentro del ámbito privado, sino que compite en indicadores oficiales de investigación con algunas de las principales universidades públicas del país. Su posición confirma el avance sostenido de un modelo académico que integra docencia online, investigación de calidad y transferencia de conocimiento a la sociedad.

UN MODELO ACADÉMICO QUE INTEGRA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Este resultado refuerza el compromiso de UNIR con un modelo universitario que combina docencia de calidad e investigación relevante, orientada a generar conocimiento útil para la sociedad.

En los últimos años, la universidad ha impulsado el desarrollo de sus equipos investigadores, la internacionalización de su producción científica y la consolidación de líneas de investigación en ámbitos estratégicos. La obtención de 300 sexenios de investigación representa un reconocimiento externo y oficial al trabajo desarrollado por su profesorado y por sus grupos de investigación.

UN MENSAJE AL SISTEMA UNIVERSITARIO

Los resultados de esta convocatoria evidencian la evolución del conjunto del sistema universitario español, cada vez más exigente, transparente y orientado a la calidad, en línea con los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior y las políticas de evaluación promovidas por las agencias de evaluación de la calidad.

En este contexto, UNIR reafirma su posicionamiento como una universidad comprometida con la excelencia académica, la investigación rigurosa y el avance del conocimiento. Su presencia entre las primeras universidades españolas por número de sexenios de investigación confirma que la actividad investigadora es plenamente compatible con un modelo universitario innovador, digital y orientado al aprendizaje a lo largo de la vida.