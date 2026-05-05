UNIR distingue a la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, Jesús Rocandio, Fundación Caja Rioja o el Munijazz

Reconocimientos culturales de UNIR - UNIR

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) celebra este miércoles, 6 de mayo, a las 19,30 horas la entrega de los Reconocimientos Culturales 2026, galardones que distinguen la labor de personas, instituciones e iniciativas en la gestión cultural en la comunidad. En esa edición, los galardones han recaído en la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, Jesús Rocandio, Fundación Caja Rioja, el Museo Urbano de Pradejón y el Festival de Jazz de Munilla.

UNIR concede, por cuarto año consecutivo, estos reconocimientos con el ánimo de colaborar al desarrollo intelectual, social y cultural de la región, en sus diversas manifestaciones y en sus respectivos entornos. En total, se otorgan cinco reconocimientos en distintas categorías.

El jurado de los 'Reconocimientos Culturales 2026' ha estado conformado por la vicerrectora de Profesorado y Acción Cultural de UNIR, María Teresa Santa María Fernández; el presidente del Consejo Asesor de UNIR, Pablo Arrieta; el decano de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales, Víctor Padilla; la directora del Área de Arte, Marga del Hoyo; la profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Myriam Ferreira; y el responsable de actividades culturales de UNIR, Diego Iturriaga Barco.

El rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela, abrirá el acto en el que estará presente también la vicerrectora de Acción Cultural de la universidad en línea, Mª Teresa Santa María, y otras personalidades del mundo cultural riojano.

PERSONALIDAD CULTURAL: JESÚS ROCANDIO

En la categoría de 'Personalidad cultural', UNIR distingue este año a Jesús Rocandio. Fotógrafo, comisario y gestor cultural, Rocandio es una de las figuras clave en el desarrollo y la difusión de la cultura fotográfica en La Rioja durante las últimas décadas. Desde sus inicios, ha combinado la creación artística con una intensa labor de impulso cultural. Fue fundador de la galería Cámara Oscura, y más tarde impulsó la Casa de la Imagen, un centro de referencia dedicado a la formación, investigación y difusión de la cultura visual. Ha comisariado más de un centenar de exposiciones y ha contribuido a reconstruir la memoria fotográfica de La Rioja a través de proyectos expositivos, publicaciones y trabajos audiovisuales.

Su labor pedagógica ha sido igualmente relevante: miles de alumnos se han formado bajo su influencia, participando en lo que él mismo ha impulsado como una "escuela" con identidad propia dentro de la fotografía contemporánea. Como autor, su obra se caracteriza por una mirada atenta al paisaje y al territorio, con especial sensibilidad hacia la naturaleza y el entorno, sin renunciar a la exploración conceptual del lenguaje fotográfico.

INICIATIVA CULTURAL PRIVADA Y FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CAJA RIOJA

Fundación Caja Rioja se ha consolidado como una de las principales entidades impulsoras de la vida cultural, social y educativa de La Rioja. Su actividad ha contribuido a generar espacios de encuentro, aprendizaje y participación. A través de su red de centros culturales repartidos por distintas localidades, la Fundación ha articulado una programación diversa que abarca exposiciones, talleres, conferencias, actividades formativas y proyectos dirigidos a públicos de todas las edades. Sus iniciativas en el ámbito educativo y medioambiental han tenido un impacto significativo, promoviendo valores como la sostenibilidad, la creatividad y el pensamiento crítico.

INSTITUCIÓN PÚBLICA: ESCUELA DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE NÁJERA

En la categoría 'Institución pública' el premio es para la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera, que representa un modelo de excelencia en la gestión pública de la cultura, articulando formación, conservación y difusión en un mismo espacio. La Escuela es un centro público estatal que depende del Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Este centro ha trabajado con un enfoque integral desde su nacimiento en el año 2008, combinando el conocimiento técnico, la investigación y la intervención directa sobre bienes patrimoniales.

Ubicada en el entorno el Monasterio de Santa María La Real de Nájera, la Escuela ha desarrollado cursos y talleres en disciplinas como la restauración, la arqueología, la arquitectura tradicional o la gestión cultural. Uno de los pilares de su actividad es la intervención sobre el patrimonio real, lo que permite a los alumnos formarse en contextos prácticos y participar en proyectos de recuperación y puesta en valor de bienes culturales. Esta metodología no solo favorece el aprendizaje, sino que también revierte directamente en la preservación del legado histórico de la región. Este reconocimiento destaca su contribución al conocimiento, la protección y la transmisión del patrimonio para generar valor cultural y social en el territorio.

PROYECTO CULTURAL INNOVADOR: MUSEO URBANO DE PRADEJÓN

El galardón al 'Proyecto cultural innovador' será para el Museo Urbano de Pradejón por poner en valor una iniciativa que, desde lo local, proyecta una mirada innovadora y participativa sobre la creación artística y su relación con la ciudadanía. Este proyecto cultural transforma las calles del municipio riojabajeño en un museo al aire libre, donde el arte contemporáneo dialoga con sus habitantes.

Impulsado desde su Ayuntamiento, el Museo Urbano ha convertido a Pradejón en un referente del arte urbano en el contexto regional y nacional apostando por intervenciones artísticas de gran formato que revitalizan fachadas, rincones y espacios comunes. Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es su capacidad para involucrar a la comunidad. El museo no se limita a la exhibición, sino que fomenta la participación activa de vecinos y visitantes, convirtiéndose en un espacio vivo y en constante evolución.

Asimismo, atrae a artistas de diferentes procedencias, favoreciendo el intercambio cultural y situando a la localidad en circuitos contemporáneos del arte urbano. El Museo Urbano de Pradejón constituye un ejemplo de cómo la cultura puede integrarse de manera orgánica en el espacio cotidiano.

PROYECTO EN EL MEDIO RURAL: FESTIVAL DE JAZZ DE MUNILLA

Por último, el galardón al 'Proyecto en el medio rural' recaerá en 'Munijazz. Festival de Jazz de Munilla', que se ha consolidado como una de las propuestas culturales más singulares del medio rural riojano, demostrando que la excelencia artística y la innovación también encuentran su espacio fuera de los grandes núcleos urbanos.

Desde su primera edición en el año 2004, ha reunido a destacados músicos del panorama nacional e internacional del jazz y a nuevas propuestas y talentos emergentes. Los conciertos se desarrollan en espacios que realzan el carácter del municipio, generando una atmósfera cercana y participativa que favorece la conexión entre artistas y público. 'Munijazz. Festival de Jazz de Munilla' ejemplifica el potencial de la cultura como herramienta de revitalización del medio rural, contribuyendo a atraer visitantes, generar actividad económica y fortalecer la identidad local.