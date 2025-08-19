UNIR lanza las becas 'Bienestar' para impulsar las carreras profesionales de empleados en el ámbito sanitario del Perú - UNIR

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha lanzado las becas 'Bienestar' para psicología, una iniciativa que busca mejorar la capacitación de los profesionales del ámbito sanitario del Perú.

El objetivo de este programa de ayudas es apoyar -a través de la excelencia académica que caracteriza a UNIR-, a los estudiantes que se matriculen en diferentes maestrías inherentes al sector sanitario en el país.

Esta universidad les proporcionará las herramientas indispensables para garantizar el éxito y avance profesional. La iniciativa pretende incentivar un progreso laboral continuo.

Esta convocatoria comprende 10 becas del 60% de descuento para empleados del ámbito sanitario del Perú que deseen cursar maestrías oficiales en UNIR. Los programas que aplican a las becas conforman un listado de 23 titulaciones pertenecientes al área de Ciencias de la Salud, reconocibles por SUNEDU.

El plazo de inscripción se encuentra abierto, y la fecha límite para que los interesados se postulen es el 13 de octubre de este año.

El listado completo de las titulaciones, así como obtener información para aplicar a las ayudas, puede obtenerse en: https://peru.unir.net/estudiar-en-unir/becas-universitarias/bienestar/

POSTULAR A TITULACIONES OFICIALES DE ALTA CALIDAD EUROPEA

Los adjudicatarios de las becas cursarán maestrías oficiales de UNIR en modalidad 100% online, lo cual les permitirá estudiar de forma flexible para obtener su titulación.

Estos programas destacan por su calidad europea y por contar con docentes con amplia experiencia profesional que permiten a los estudiantes actualizar su perfil profesional y asumir los nuevos retos del mercado laboral actual.

Los pasos para postular a las becas son los siguientes:

Contar con la nacionalidad y/o residencia legal permanente en Perú.

Haber finalizado el proceso de admisión y haber sido admitido en el programa de estudios de cualquiera de las instituciones seleccionadas.

No haber recibido otras becas académicas del grupo PROEDUCA (al que pertenece UNIR) en el mismo nivel de estudios propuesto a esta convocatoria.

Ser profesional sanitario en activo en el ámbito de la psicología en el estado peruano en el momento de la postulación.

APUESTA POR EL TALENTO Y LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Desde sus inicios, hace más de 16 años, UNIR ha querido apostar por el talento y la educación de máxima calidad. Por eso, esta institución de educación superior busca acercar su modelo educativo a los peruanos interesados en estudiar una maestría oficial, a través de las diferentes becas universitarias que oferta en el Perú.

Además de las becas 'Bienestar', UNIR mantiene otros destacados acuerdos con instituciones nacionales e internacionales de prestigio. Puedes descubrir otras líneas de ayudas y postularte a la que mejor encaje con tu perfil.

Por ello, abre las puertas a un futuro prometedor cursando alguna de las titulaciones que ofrece la Universidad Internacional de La Rioja, la número 1 en educación onlne en español, según el prestigioso ranking Times Higher Education (THE), uno de los tres más influyentes a nivel internacional.

THE destaca a UNIR especialmente por su "perspectiva internacional", posicionándola como la primera universidad en línea de España en este aspecto, tanto por la procedencia de los alumnos y profesores, como por la colaboración en materia de investigación entre científicos de diversa procedencia.