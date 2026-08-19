UNIR ofrece 50 becas para fortalecer el talento social y cultural en Perú - UNIR

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), UNIR (México) ha abierto la convocatoria de 50 'Becas Impacto Social y Cultural'. Estas ayudas académicas son de hasta el 60 por ciento sobre el importe de la matrícula de maestrías oficiales en áreas vinculadas con las ciencias sociales y las humanidades.

Esta alianza estratégica supone un paso decisivo en la apuesta de AGRO RURAL por la capacitación continua, al facilitar a sus trabajadores y a sus familiares directos condiciones preferenciales y beneficios exclusivos para cursar maestrías online. Así, una de las primeras medidas del acuerdo es la entrega de 50 becas parciales para el estudio entre más de 250 titulaciones oficiales de la oferta académica ofertada por las tres instituciones educativas.

El programa tiene como finalidad facilitar el acceso a una formación de posgrado online de calidad europea a personas comprometidas con la generación de cambios positivos en su entorno profesional y comunitario.

A través de esta convocatoria, UNIR busca fortalecer la capacitación de quienes desean aportar valor a la sociedad desde ámbitos como la educación, la cultura, la gestión del talento, la investigación, la comunicación o la intervención social.

Los candidatos seleccionados podrán elegir entre 40 maestrías oficiales reconocibles por la SUNEDU, pertenecientes a disciplinas como Ciencias Sociales y del Trabajo, Literatura, Música, Artes e Historia. Estos títulos cuentan con validez en España y en el Espacio Europeo de Educación Superior, lo que amplía las oportunidades de desarrollo profesional tanto en el mercado peruano como en el internacional.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de octubre de 2026, fecha límite para presentar las solicitudes.

Los interesados en postular a las becas deberán completar el formulario de postulación, adjuntar la documentación requerida y realizar la reserva de plaza en la maestría correspondiente. Más información en este enlace.

METODOLOGÍA FLEXIBLE, CALIDAD Y ORIENTACIÓN PRÁCTICA

Además de la bonificación inherente a las ayudas, los estudiantes accederán a un modelo educativo flexible diseñado para compatibilizar los estudios con las responsabilidades laborales y personales. La metodología virtual de UNIR permite estudiar desde cualquier lugar, asistir a clases online en directo y consultar las grabaciones cuando resulte necesario.

A ello se suma el acompañamiento permanente de un tutor personal durante toda la maestría, así como la guía de docentes con amplia experiencia académica y profesional. Todo planteado desde un enfoque práctico que favorece la adquisición de competencias actuales y aplicables a los desafíos del mercado laboral.

Con esta nueva convocatoria UNIR, primera universidad online en español del mundo, reafirma su compromiso con la democratización del acceso a la educación superior de calidad y con la formación de profesionales capaces de liderar iniciativas que promuevan el desarrollo social, cultural y humano. Las 'Becas Impacto Social y Cultural' representan una oportunidad para que más peruanos potencien su carrera profesional mientras contribuyen activamente al progreso de sus comunidades y organizaciones.