La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) celebra este viernes su I Gala del Deporte

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) celebra este viernes, 12 de diciembre, a las 12,00 horas, su I Gala del Deporte. Un encuentro en el que se reconocerá a los estudiantes y egresados que han conquistado importantes logros en sus modalidades deportivas y además se mantienen comprometidos con sus estudios universitarios.

La ceremonia, que podrá seguirse tanto en presencial desde el auditorio de UNIR como en streaming a través del enlace https://www.unir.net/evento/jornadas-y-congresos/primera-gala-deporte/, contará con la participación de responsables institucionales del mundo de la cultura y el deporte de la región, así como del mundo académico.

Asimismo, durante el acto también se homenajeará a una de las mentoras del Programa de Apoyo para Deportistas de Alto Nivel (PADAN), y se reconocerá la labor del Servicio de Deportes UNIR y del Comité de Selección de estudiantes.