La Universidad de La Rioja recibe más de 4.800 solicitudes en el período ordinario de Admisión

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja, que ha recibido un total de 4.821 solicitudes durante el período ordinario de admisión, ha publicado este jueves 10 de julio las listas de admitidos en los estudios de grado del curso académico 2025-2026. Pueden consultarse a través de https://www.unirioja.es.

Sobre este número de solicitudes, la rectora de la UR, Eva Sanz, ha manifestado -tras la firma del acuerdo de colaboración con la Fundación Rioja Salud- que "estamos de enhorabuena", ya "las prescripciones han superado las de todos los años, por lo que vemos que la sociedad no sólo riojana cada vez tiene más la mirada puesta en nuestra universidad".

No obstante, ha mandado un mensaje de "calma y de tranquilidad a esos estudiantes que en esta primera lista no hayan aparecido admitidos, que tengan esperanza, porque las listas se mueven", así como a los alumnos de la convocatoria extraordinaria de la PAU que "sepan que sigue habiendo posibilidades de que el curso académico próximo estudien en la Universidad de La Rioja".

A partir de mañana, viernes 11 de julio, y hasta el miércoles 16 de julio, todos los admitidos podrán formalizar su matrícula a través de la web de la Universidad de La Rioja.

Además, este jueves se ha abierto el plazo extraordinario de admisión, que se extenderá hasta el lunes 21 de julio y cuya lista de admitidos se publicará el jueves 24 de julio. Las solicitudes se realizan a través de la web de la Universidad de La Rioja.

La Universidad de La Rioja ha registrado 4.821 solicitudes de admisión para las 1.045 plazas de nuevo ingreso en estudios de Grado. Este ha sido el periodo de admisión con mayor número de peticiones de los últimos años, rozando por primera vez las 5.000 solicitudes de plaza para estudiar uno de los 19 grados que oferta la UR.

En términos porcentuales, la Universidad de La Rioja ha recibido para el próximo curso, un 23 por ciento más de solicitudes que el curso pasado (3.920). Entre las titulaciones que más crecen están los grados en Ingeniería Eléctrica (+88,57 por ciento), Ingeniería Informática (+57.30 por ciento), Ingeniería Mecánica (+39,69 por ciento), Administración y Dirección de Empresas (+38,54 por ciento) o Ingeniería Agrícola (+30,65 por ciento).

NOTAS DE CORTE

Las titulaciones con una mayor nota de corte han sido el Grado en Matemáticas (12.236), Enfermería (11.320), Derecho (10.034), Ingeniería Informática (9.801), Educación Primaria (9.203), Química (9), Estudios Ingleses (8.625) e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (7.324).

Las notas de corte que se desprenden de esta primera fase del proceso de admisión no son, en todo caso, las definitivas de los grados de la UR, ya que la admisión y matrícula es un proceso dinámico. No todos los alumnos que han logrado plaza realizan su matrícula, por lo que se realizan diferentes bajadas de listas, que se extienden hasta el mes de septiembre, en las que son admitidos estudiantes que en primera instancia no lograron una plaza, de forma que la nota de corte se reduce.