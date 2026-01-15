La Universidad de La Rioja suscribe un acuerdo de colaboración con la asociación Rioja Dislexia - UR

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, y la presidenta de la Asociación Rioja Dislexia, Minerva Heras, han suscrito un protocolo general de actuación entre ambas entidades.

La firma de este acuerdo surge del interés en establecer relaciones institucionales para llevar a cabo, mediante la colaboración mutua, actividades culturales, científicas y académicas a través de los cauces de coordinación y colaboración adecuados, y los recursos específicos.

Este protocolo general de actuación posibilitará la firma de convenios específicos, adendas o contratos para la realización de actividades concretas de colaboración entre las dos instituciones.

Así, en virtud de este acuerdo la Asociación Rioja Dislexia proporcionará asesoramiento a la Universidad de La Rioja en temas relacionados con la dislexia; y colaborará en acciones para visibilizar el trastorno de la dislexia.

Rioja Dislexia es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2018 por iniciativa de familias con menores con dislexia y profesionales de diferentes ámbitos preocupados y sensibilizados por este trastorno.

El objetivo principal de la asociación es mejorar la calidad de vida de las personas con dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje (disgrafía, discalculia...)