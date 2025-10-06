El G-9 de Universidades muestra su "solidaridad con el pueblo palestino" a través de iniciativas culturales

Asistentes a la Comisión Sectorial de Proyección Cultural y Social celebrada en la universidad de Murcia - UPNA

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo 9 de Universidades (G-9), a través de su Comisión Sectorial de Proyección Cultural y Social, reunida en la Universidad de Murcia bajo la presidencia del rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha expresado su "solidaridad con el pueblo palestino" mediante el impulso de diversas acciones culturales, centradas en la difusión y el conocimiento de su patrimonio cultural.

Desde la EHU, su rector ha anunciado la organización de un ciclo sobre la cultura palestina, que incluirá actividades centradas en la música, la literatura y la historia del pueblo palestino, con el objetivo de "fomentar el diálogo intercultural y la sensibilización en el entorno universitario".

Entre las primeras acciones previstas destaca el 'workshop' académico que se celebrará el próximo 7 de octubre en la EHU, abierto al público universitario, y que se podrá seguir tanto presencial como en streaming.

En el marco de la reunión de la Comisión de Proyección Cultural y Social, inaugurada por el rector anfitrión, José Luján, también se han anunciado otras actividades para los próximos meses.

En primavera de 2026, la Universidad de Zaragoza albergará la fase final de la XVI Liga de Debate Interuniversitario del G-9, cuya final se celebrará en las Cortes de Aragón.

En 2026, se convocará el V Premio de Investigación en Estudios de Género G-9, destinado a trabajos de fin de grado (TFG), fin de máster (TFM) y tesis doctorales. Este premio reconocerá trabajos presentados en universidades del G-9 (TFG y TFM) y en todas las universidades públicas españolas (tesis) durante los años 2025 y 2026.

La Comisión ha hecho balance, por último, de los cursos de verano organizados en 2025 por las universidades del G-9, "destacando una mayor conexión con el territorio y su papel como espacio de transferencia cultural y de conocimiento abierto a la sociedad".

GRUPO 9 DE UNIVERSIDADES

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza, además de la Universidad de Murcia, como entidad colaboradora, junto con la Universidad de Burgos y la Universidad de La Laguna, que participan activamente en el Campus Digital Compartido G-9.