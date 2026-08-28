La UPL amplía oferta el próximo curso hasta las 8.000 plazas, 800 más

Archivo - Chimenea del Parque del Ebro, una de las sedes de la UPL. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Popular ofrecerá 457 talleres y 8.000 plazas en su programación para el curso 2026-2027. Unaa oferta que aumenta en 32 talleres y 800 plazas respecto al curso anterior, incorporando más de 80 nuevas propuestas.

La concejala de Políticas Sociales, Patricia Sáinz; la directora de la Universidad Popular de Logroño (UPL), Inma Martínez; el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes; y el director de Banca de Instituciones de CaixaBank en La Rioja, Iker Muguruza, han presentado este viernes la programación, en lo que será su 32 edición.

Sáinz ha destacado que "un año más, la Universidad Popular demuestra su capacidad para crecer y adaptarse a las necesidades e intereses de los ciudadanos".

En este sentido, ha puesto en valor "una programación que alcanza las 8.000 plazas, 800 más que el curso pasado, y que incorpora más de 80 nuevos talleres, ampliando las oportunidades de aprendizaje y participación para personas de todas las edades".

La edil ha subrayado el importante papel que cumple esta entidad en nuestra ciudad porque "la Universidad Popular es mucho más que una oferta de cursos y talleres: es un espacio de encuentro, de aprendizaje a lo largo de la vida y de participación ciudadana que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y a fortalecer los vínculos entre quienes forman parte de nuestra ciudad".

Por último, ha resaltado "el compromiso de la UPL con cuestiones que hoy son fundamentales para nuestra sociedad, como la sostenibilidad, la igualdad, el bienestar o la inclusión, valores que compartimos en el Ayuntamiento de Logroño".

Por su parte, la directora de la UPL, Inma Martínez, ha agradecido "la respuesta de la ciudadanía, durante todos estos años, el respaldo del Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de La Rioja, Fundación Caja Rioja, Fundación La Caixa y de otras entidades con las que mantenemos una colaboración; así como el apoyo de quienes forman parte de la Asociación UPL, verdadero motor gestor del proyecto".

Ha explicado que el programa de este año recoge en su introducción el lema "Vivir el presente, mirando al futuro", con el que la Universidad Popular quiere reafirmar su compromiso con la sostenibilidad como guía para abordar los desafíos actuales.

En este sentido, ha recordado que, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la UPL "impacta directamente en 10 de ellos", entre los que ha destacado "la educación de calidad, la igualdad de género o la acción por el clima".

Martínez ha avanzado también que la Universidad Popular reforzará el espacio de desarrollo sostenible de su huerta Villa Juanita y desarrollará, en colaboración con la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), un ciclo de conferencias, debates y mesas redondas centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por su parte, el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, ha destacado que "la trayectoria de Fundación Caja Rioja está íntimamente ligada a la Universidad Popular de Logroño, nos une una relación desde el origen nacimiento de esta universidad".

Un apoyo, ha recordado, que "no solo se ha concretado a través de nuestros centros culturales de Logroño, La Merced y Gran Vía, para la realización de los cursos y talleres", a lo que ha sumado "también en la puesta en marcha de actividades abiertas a toda la ciudad, es el caso por ejemplo del Programa Abierto, la edición de libros o la realización de exposiciones de producción propia".

Fuentes ha concluido señalando que "no entenderíamos una parte de nuestro trabajo sin la Universidad Popular, nos unen muchas cosas, acercar la cultura es una de ellas, pero también acompañar a las personas en el ejercicio de aprender a lo largo de la vida y un firme compromiso por valores como la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo sostenible".

Por úlitmo, el director de Banca de Instituciones de CaixaBank en La Rioja, Iker Muguruza, ha señalado que "la Universidad Popular de Logroño es mucho más que una apuesta por la cultura y la educación: es una herramienta de inclusión social y generacional que ayuda a dar respuesta a los nuevos retos de nuestra sociedad".

En este sentido, ha asegurado que "desde CaixaBank seguiremos apoyando este proyecto, que tras años de éxito se ha consolidado como un referente educativo y formativo en La Rioja", y ha añadido que esta iniciativa constituye "un excelente ejemplo de colaboración entre entidades comprometidas con el desarrollo social y cultural de los riojanos".

MÁS TALLERES Y MÁS PLAZAS EN ESTE NUEVO CURSO

La programación del trigésimo segundo curso de la Universidad Popular está integrada por 457 talleres (312 de curso completo y 145 breves), distribuidos en diez áreas de conocimiento, con una oferta total de 8.000 plazas, 800 más que el curso anterior.

Las propuestas serán impartidas por un centenar de docentes y la mayoría se desarrollarán de forma presencial, aunque también se mantienen talleres online.

El programa incorpora más de 80 nuevas propuestas en ámbitos como las artes, la cultura, el bienestar, la tecnología, la naturaleza, la gastronomía y la educación.

Entre ellas destacan Paisaje, Raku, Teatro cómico, Kizomba, Redescubrir el cine español, Ciencia en familia mediante el anillamiento de aves, Literatura creativa en inglés, Street food, Agentes IA: crea soluciones para tu día a día, Método Feldenkrais, Lomi Lomi Nui o Pantallas, límites y emociones: el reto de educar hoy.

Además de los talleres, la UPL mantiene a lo largo del año actividades como Sesión bebé, Death Café, salidas pedagógicas a la naturaleza y retiros urbanos. Como novedad, y en colaboración con REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria), se desarrollará de octubre a mayo un ciclo mensual de conferencias, debates y mesas redondas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las sesiones, que tendrán lugar el tercer viernes de cada mes, abordarán cuestiones como la energía, la movilidad, la vivienda, el empleo o la alimentación sostenible.

PLAZOS DE MATRICULACIÓN.

El plazo de matriculación se abrirá en diferentes días según las áreas y los socios tendrán preferencia de inscripción un día antes.

1 y 2 de septiembre: Salud corporal, Crecimiento personal y Masaje, y Espiritualidad.

3 y 4 de septiembre: Humanidades y Tecnologías e Idiomas.

7 y 8 de septiembre: Artes plásticas y Artesanía, Artes escénicas y Artes visuales.

9 y 10 de septiembre: Cocina y Alimentación, Naturaleza y Sostenibilidad, y Pedagogía y Familia.

Las matrículas podrán realizarse desde las 8 horas a través de www.universidadpopular.es, hasta agotar las plazas, o presencialmente en la sede de la UPL, en Calle Mayor, 46, de lunes a viernes, de 8 a 14 y de 17 a 19 horas. Toda la información puede consultarse en el folleto de programación y en www.universidadpopular.es .