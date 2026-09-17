UPTA advierte de que La Rioja "podría perder más de 1.300 autónomos del sector de Comercio en la próxima década"

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de UPTA España alerta "de la profunda transformación que puede sufrir el mapa comercial de La Rioja durante la próxima década". A tenor de los datos disponibles y de mantenerse la evolución registrada en los últimos años, "la comunidad podría perder más de 1.300 trabajadores autónomos del comercio hasta 2036".

El cambio ya está en marcha. La Rioja cerró 2021 con 5.457 trabajadores autónomos en Comercio y Reparación, mientras que al finalizar 2025 sólo se registraban 4.924. Es decir, en apenas cuatro años, La Rioja ha perdido 533 autónomos, un 9,8% del total. La evolución es más negativa que la registrada en el conjunto del país. Durante el mismo periodo, España ha pasado de 772.234 a 716.637 autónomos del comercio, una reducción del 7,2%. La caída acumulada en La Rioja supera, por tanto, en más de dos puntos y medio porcentuales la media nacional.

De mantenerse el ritmo observado durante estos años, "La Rioja podría perder alrededor de 1.330 autónomos del comercio durante la próxima década, situándose en el entorno de los 3.600 afiliados en 2036. Para UPTA, estas cifras anticipan un cambio estructural del modelo comercial riojano, con importantes consecuencias económicas, sociales y territoriales".

EL COMERCIO DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS, ESPECIALMENTE EXPUESTO

La pérdida de comercio de proximidad adquiere una dimensión especialmente preocupante en La Rioja por su estructura territorial y por el papel que los pequeños negocios desempeñan fuera de los principales núcleos urbanos.

En numerosos municipios, el comercio no representa únicamente una actividad económica. Tiendas de alimentación, pequeños establecimientos y otros negocios de proximidad forman parte de la red de servicios que permite mantener la vida cotidiana de la población.

Por eso, cada cierre tiene consecuencias que van mucho más allá de la pérdida de una actividad económica. En los municipios de menor dimensión puede significar también la desaparición de un servicio y obligar a sus habitantes a desplazarse a otras localidades para cubrir necesidades básicas.

La reducción del comercio de proximidad amenaza con alimentar un círculo especialmente peligroso: menos comercio significa menos servicios; menos servicios reducen la calidad de vida y dificultan el mantenimiento de población; y la pérdida de habitantes disminuye, a su vez, las posibilidades de supervivencia de los negocios que permanecen abiertos. Para UPTA, garantizar el futuro del medio rural riojano exige también preservar la actividad económica que permite mantener vivos sus municipios.

El pequeño comercio pierde terreno y los grandes operadores crecen La situación de La Rioja se produce dentro de una transformación mucho más amplia del modelo comercial español. Mientras España perdió 55.597 autónomos del comercio entre 2021 y 2025, las grandes estructuras comerciales continuaron aumentando su capacidad de venta. La gran distribución alcanzó una facturación agregada superior a los 50.000 millones de euros, con un crecimiento del 4,75%, y sumó 222 nuevos establecimientos.

Al mismo tiempo, el comercio electrónico en España ha pasado de superar los 57.700 millones de euros de facturación en 2021 a más de 114.800 millones en 2025. En apenas cuatro años, el canal digital prácticamente ha duplicado su volumen de negocio mientras desaparecían decenas de miles de trabajadores autónomos del comercio. El resultado es un mercado con menos pequeños operadores independientes y un peso cada vez mayor de las grandes estructuras comerciales y de los canales digitales.

"ESTÁ CAMBIANDO QUIÉN VENDE Y CÓMO SE VENDE"

Para UPTA, España no se enfrenta únicamente a la desaparición de miles de pequeños negocios. Está cambiando quién vende, dónde se vende y qué operadores concentran una parte cada vez mayor del mercado, una transformación especialmente preocupante en territorios como La Rioja por el papel económico y social que todavía desempeña el comercio de proximidad.

Un modelo comercial que también ha cambiado nuestras ciudades Durante las últimas décadas se ha producido también una profunda transformación del modelo comercial y urbanístico. La expansión de grandes complejos comerciales en las periferias ha concentrado en un mismo espacio comercio, restauración, ocio, entretenimiento y grandes zonas de aparcamiento, generando una enorme capacidad de atracción de consumidores.

Una parte importante de la actividad comercial y del ocio se ha desplazado así fuera de las calles y barrios tradicionales, mientras el pequeño comercio ha tenido que competir con estructuras capaces de concentrar prácticamente toda la experiencia de consumo en un único espacio.

A este proceso se suma el fuerte crecimiento del comercio electrónico. El resultado comienza a ser visible tanto en Logroño como en los municipios de menor dimensión: menos establecimientos independientes y una progresiva concentración del consumo en grandes operadores y canales digitales.

El secretario general de UPTA Rioja, Javier Marzo, asegura que "los datos son demoledores. La Rioja ha perdido prácticamente uno de cada diez autónomos del comercio en apenas cuatro años. Si no somos capaces de cambiar esta tendencia, podemos encontrarnos dentro de una década con más de 1.300 pequeños comerciantes menos. Durante años lo moderno fue llevar comercio, restauración y ocio a grandes complejos en las periferias. Creamos auténticos parques temáticos del consumo y vaciamos de actividad nuestras calles y barrios. Ahora estamos pagando las consecuencias".

"Cuando cierra un comercio en un pequeño municipio de La Rioja muchas veces desaparece también un servicio. No podemos hablar de mantener población y actividad en nuestros pueblos mientras dejamos desaparecer la economía que permite vivir en ellos. Esto sí debe ser una prioridad: salvar el comercio de nuestros barrios, de nuestras calles y de nuestros pueblos. La Rioja no puede resignarse a perder más de 1.300 autónomos del comercio durante la próxima década".