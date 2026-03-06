UPTA traslada al Gobierno de La Rioja su Plan Protege Autónomos ante las posibles consecuencias de la guerra de Irán

LOGROÑO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha trasladado al Gobierno de La Rioja la iniciativa 'Plan Protege Autónomos', diseñada para anticiparse y mitigar las posibles consecuencias económicas que podrían sufrir los trabajadores autónomos de la región como resultado de la actual situación geopolítica derivada de la guerra en Irán.

El plan contempla 17 medidas directas de apoyo destinadas a paliar el previsible encarecimiento de los combustibles, la energía y las materias primas, factores que afectan de manera inmediata y directa a la actividad diaria de miles de autónomos riojanos.

Entre las propuestas incluidas en el Plan Protege Autónomos destacan medidas de carácter fiscal, financiero y de apoyo directo, como el aplazamiento de impuestos de ámbito autonómico y municipal, la puesta en marcha de líneas eléctricas específicas de financiación y sistemas de avales, así como ayudas directas a través de bonos energéticos o descuentos en el carburante para aquellos sectores que se verán más afectados por el incremento de los costes energéticos.

UPTA subraya "la importancia de actuar con rapidez y anticipación ante una crisis internacional que podría tener efectos directos sobre la economía real".

"Resulta imprescindible adoptar medidas preventivas antes de que el impacto del conflicto genere consecuencias irreversibles sobre el tejido productivo".

UPTA también destaca que la colaboración entre las administraciones públicas y los organismos intermedios es fundamental para anticipar posibles impactos económicos y diseñar respuestas eficaces que permitan proteger la actividad económica y al conjunto del trabajo autónomo.

La organización confía en que el Gobierno riojano "valore estas propuestas y pueda trabajar de forma conjunta con las organizaciones de autónomos para reforzar la protección del colectivo ante un contexto económico internacional marcado por la incertidumbre".

"En momentos de inseguridad económica es fundamental transmitir estabilidad tanto al tejido productivo como a la ciudadanía, generando confianza tanto en los consumidores como en los autónomos y creando un clima de tranquilidad. Pero al mismo tiempo es imprescindible tener preparados planes de contingencia que nos permitan dar una respuesta rápida y certera ante posibles escenarios de crisis", finalizan en su comunicado.