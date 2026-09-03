La UR abre curso con 1.158 alumnos y cinco titulaciones nuevas, entre ellas Medicina y Tecnología del Lenguaje

Apertura del curso en la UR - UR

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja ha abierto hoy el curso 2026-27 con 1.158 estudiantes y cinco titulaciones nuevas, tal y como ha destacado la rectora de la UR, Eva Sanz. Se trata de dos títulos de grado (Medicina y Tecnología del Lenguaje) y tres títulos de máster.

La Universidad de La Rioja ha convocado hoy, jueves 3 de septiembre, al Acto de Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso que inician sus estudios de Grado este curso 2026-2027 en el Polideportivo Universitario.

El nuevo curso académico 2026-2027 está marcado por la novedad de la implantación del Grado en Medicina y del Grado en Tecnología del Lenguaje.

Además, se añaden el Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, Máster en Marketing y Emprendimiento Agroalimentario, "primer máster que se imparte íntegramente en inglés en la Universidad de La Rioja", ha destacado la rectora, y el Máster en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario, "tan necesario en la época que estamos viviendo".

Del total de matriculados de la Universidad de La Rioja en un grado, el 69 por ciento son riojanos. En cuanto al Grado en Medicina, en el que ha dicho que aún habrá "movimientos" y, por tanto, ha pedido "prudencia", ha indicado que, entre el treinta y el cuarenta por ciento son riojanos.

La nota de corte, ha dicho, ha estado por debajo de Zaragoza o Navarra, pero por encima de País Vasco, Burgos y Cantabria. A finales de mes, ha indicado, se darán las listas finales, aunque, en principio, habría 33 alumnos matriculados.

Ha indicado que, entre todas las cifras de estudiantes que comienzan en la UR, hay cincuenta en las titulaciones de grado que han solicitado un traslado de expediente a esta universidad.

En el grado de Tecnología del Lenguaje todavía quedan plazas disponibles; algo ante lo que ha invitado a tener en cuenta que es un grado "totalmente novedoso".

"Última comunidad autónoma en poner el Grado en Medicina y la primera universidad española en tener un Grado exclusivamente de Tecnología y Lenguaje, por lo tanto un año de contrastes pero un año de gran satisfacción", ha indicado.

ACTO DE BIENVENIDA

El Acto de Bienvenida forma parte del Programa de Acogida que organiza la Universidad de La Rioja con el fin de que los nuevos estudiantes conozcan todos los servicios y oportunidades que les ofrece el campus.

Una vez finalizado el acto de bienvenida en el Polideportivo de la UR, los nuevos universitarios se dirigen a sus facultades o escuelas, en donde serán recibidos por los equipos decanales, que les trasladarán toda la información necesaria sobre las instalaciones en las que cursarán sus estudios universitarios.

Durante el Acto de Bienvenida el nuevo alumnado de la UR conocerá el Programa Mentor, en el que un grupo de estudiantes, con experiencia en diferentes titulaciones, aconsejan a los recién llegados para que conozcan los diferentes servicios de la universidad, profesores, asignaturas e instalaciones.

El jueves 3 de septiembre también es el primer día de clase del resto de cursos de los títulos de Grado de la Universidad de La Rioja.