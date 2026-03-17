La UR acoge una actividad formativa pionera sobre entrenamiento inclusivo con destacados deportistas y expertos

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LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja organiza hoy, martes 17 de marzo, una actividad formativa pionera centrada en el entrenamiento inclusivo y el desarrollo de competencias para la práctica profesional, que contará con la presencia de reconocidos deportistas y expertos en deporte e inclusión. Hay previsto un encuentro informativo a las 16,15 horas, previo al evento, a las 16,30 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano.

Este espacio se configura como una iniciativa de referencia para impulsar un modelo deportivo más justo, accesible y diverso, y en la que participan el paralímpico Fernando Riaño (que intervendrá en formato 'online'), 'Toñejo' Rodríguez; el guardia civil 'Luismi' López; los tenistas Juan José Rodríguez, Nacho Ruiz y Ainhoa Oroquieta; y el médico deportivo Vicente Elías:

Fernando Riaño, riojano paraolímpico, actualmente forma parte del Comité Paralímpico Internacional, se conectará online desde Cortina. Antonio Rodríguez 'Toñejo', se quedó parapléjico tras un accidente de moto y tras su recuperación decidió seguir pilotando y se pasó a las motos de agua. Fue el primer piloto español en moto de agua y ha sido campeón del mundo compitiendo con personas sin discapacidad. Lo tendremos presencialmente, un lujo para la UR.

Luis Miguel López 'Luismi', guardia civil del GAR que perdió una pierna en un accidente de trabajo en el mar Cantábrico y ahora es paradeportista en varias modalidades. También estará presencialmente Juan José Rodríguez, Nacho Ruiz y Ainhoa Oroquieta: tres tenistas riojanos, uno practicante de tenis en silla de ruedas y dos de Blind tennis (tenistas con visión reducida). Estarán presencialmente. Vicente Elías, médico deportivo y deportista riojano trasplantado. Organizador de los próximos XII Juegos Nacionales de Trasplantados 2026 en Logroño del 3 al 6 de septiembre.

MICROCREDENCIAL ENTRENAMIENTO INCLUSIVO

La actividad surge de la Microcredencial 'Entrenamiento inclusivo: Competencias para la práctica profesional', una formación que responde a la brecha existente entre las oportunidades de participación y los roles profesionales accesibles para las personas con discapacidad en el ámbito del deporte.

Ante el creciente reconocimiento por parte de las organizaciones deportivas de la importancia de la inclusión, se hace necesaria una formación adaptada y especializada que prepare a las personas con discapacidad para intervenir activamente en la planificación y desarrollo de entrenamientos inclusivos, con seguridad y profesionalidad.

Esta microcredencial ofrece un entorno de aprendizaje adaptado que permite a las participantes adquirir competencias prácticas y transferibles para la colaboración en actividades deportivas, fortaleciendo la autonomía personal y social, así como la confianza en la capacidad profesional.

En definitiva, fomenta la participación activa en la vida comunitaria y laboral, posicionando a las personas con discapacidad no solo como beneficiarias de programas inclusivos, sino como agentes capacitados en el ámbito deportivo.