La UR aprueba este jueves la memoria de verificación del Grado de Medicina con respuesta a sugerencias de la ANECA

Archivo - Universidad de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja celebrará mañana, 5 de marzo, una sesión en la que abordará, entre otros asuntos, el estudio y aprobación de la memoria de verificación del plan de estudios del Grado en Medicina, que da respuesta a todas las sugerencias que ANECA ha venido indicando en estos meses.

Posteriormente deberá ser ratificada en una sesión del Consejo Social de la UR con el propósito de remitirla a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) el viernes 6 de marzo.

A lo largo de estos últimos meses se han recibido diversas aportaciones de ANECA. Desde el Rectorado de la UR se destaca que "las sugerencias y recomendaciones de ANECA nos están ayudando a confeccionar el que seguro será un excelente Grado en Medicina; esas aportaciones, junto al trabajo diario de un importante grupo de personas, hará que el Grado en Medicina sea una realidad para la Universidad de La Rioja".

El recorrido para obtener la acreditación de un grado suele ser arduo y requiere la participación de diferentes administraciones, tanto autonómicas como estatales. Desde el Rectorado se subraya que "lógicamente, un grado que esté vinculado a la salud requiere un tipo de control más específico y exhaustivo con relación a otros grados: la disponibilidad de espacios específicos, laboratorios híbridos, áreas de simulación, medidas de seguridad, tratamiento de datos, uso de cadáveres, protocolos para cesión de cuerpos, son solo algunos de los muchos requisitos y prerrequisitos necesarios, y todo ello en aras de garantizar una formación adecuada y con la mejor calidad".