La UR celebra el Día Mundial de la Salud con la III Feria UR Saludable - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja ha celebrado el Día Mundial de la Salud 2025 el jueves 9 de abril con la III Feria UR Saludable, se busca promover hábitos de vida saludables, así como acercar a los estudiantes a los distintos recursos y entidades que trabajan en el ámbito de la salud y el bienestar.

La III Feria UR Saludable -organizada en el marco del programa UR Saludable- se ha desarrollado en horario de 11,00 a 14,00 horas en la zona peatonal junto al Edificio Quintiliano. Es una jornada abierta a la comunidad universitaria y la ciudadanía, dedicada a promover el bienestar, la salud integral y la sensibilización social.

En esta edición la Universidad de La Rioja cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Comisión Ciudadana Anti-Sida, Proyecto Hombre, la DOP Peras de Rincón y Cruz Rioja, que instalarán varios puestos en la III Feria UR Saludable:

La Unidad de Igualdad de la Universidad de la Rioja contará con un punto informativo con materiales sobre la red vecinal contra la violencia de género y el punto violeta.

El Banco de Sangre desplazará una unidad móvil de donación en horario de 9,15 a 13,45 horas. El Ayuntamiento por medio de Logroño Salud instalará una carpa con gafas de simulación de los efectos del alcohol en la conducción, dentro de las actividades de sensibilización. El programa Logroño Comunitario desarrollará la iniciativa '¡Hola Barrio! - Ondas de Salud', una intervención radiofónica comunitaria impulsada por profesionales de Atención Primaria de Rioja Salud y técnicos de Logroño Comunitario. Se instalará un equipo de radio para recoger consultas y compartir información sobre el uso de las redes sociales en la adolescencia y la juventud.

Además, se expondrá el trabajo de las Comisiones de Salud, con materiales como cartelería de paseos saludables, un recetario de alimentación y una guía de mapeo corporal. La Asociación Española Contra el Cáncer ofrecerá un co-oxímetro para medir el monóxido de carbono, con el objetivo de concienciar a los jóvenes sobre los efectos del tabaco, y organizará una dinámica de marcha nórdica con bastones, promoviendo la actividad física y los hábitos de vida saludables. La Comisión Ciudadana Anti-Sida realizará pruebas rápidas de VIH y difundirá información sobre prevención.

El Proyecto Hombre participará con tres técnicos que desarrollarán varias dinámicas de sensibilización, entre ellas un circuito con gafas que simulan los efectos del consumo de THC y un Kahoot sobre consumo de sustancias y uso de nuevas tecnologías. La Escuela de Salud del Gobierno de La Rioja propondrá una pregunta abierta sobre un tema de salud para fomentar la conversación, el debate y la difusión de información.

El Servicio de Actividades Deportivas de la de la Universidad de la Rioja contará con un stand dedicado a la Carrera Campus y organizará una actividad lúdicodeportiva. La Coordinación de Trasplantes desarrollará una actividad de sensibilización sobre la donación de médula, en la que se planteará una pregunta para conocer el nivel de información de los participantes. Aquellas personas que decidan hacerse donantes en ese momento recibirán una camiseta. Una experiencia diseñada por La Rioja Sin Barreras para ponerse en la piel de los demás.

A través de un circuito realizado en silla de ruedas, los estudiantes podrán vivir de primera mano los retos y dificultades a los que se enfrentan a diario las personas con discapacidad. La participación de Cruz Roja tiene como objetivo concienciar al alumnado sobre la importancia de seguir correctamente las pautas terapéuticas. Para ello, los estudiantes rellenarán un formulario con preguntas de valoración y seguimiento que permitirá identificar el nivel de adherencia al tratamiento.

Posteriormente, se llevará a cabo una actividad dinámica en forma de juego destinada a reforzar de manera participativa los conceptos básicos relacionados con la salud. Esta actividad está incluida dentro del proyecto de Atención a personas con inadecuado seguimiento de la pauta terapéutica ("No me olvides").

Con el objetivo de fomentar la participación del alumnado, se organizará una pequeña gymkana entregando a los estudiantes interesados una hoja que deberán completar con un sello cada uno de los stands y poder recibir así el reconocimiento de horas en el Pasaporte Saludable. El Servicio de UR Saludable ofrecerá un almuerzo saludable de frutas, incluidas peras de la DOP Rincón de Soto, y un obsequio al finalizar la gymkana.