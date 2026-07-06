La UR celebra hoy el acto de investidura de nuevos doctores y de entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado

Archivo - Rectorado de la UR (Universidad de La RIoja) - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Universidad de La Rioja celebra este lunes, 6 de julio, el acto de investidura de nuevos doctores y de entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado en una ceremonia académica que tendrá lugar en el Aula Magna del Edificio Quintiliano desde las 19 horas.
Los alumnos reconocidos con Premios Extraordinarios de Doctorado en el acto de hoy serán Ignacio Muro Fraguas, Alba García Milon, Idris Nasir Abdullahi, Ignacio Vicente Díez, Raquel Irisarri Gutiérrez y Cristina Medrano Pascual.
Por ramas de conocimiento, los nuevos doctores son:
FILOLOGÍA INGLESA: María Isabel Antón Crespo y Yosra Hamdoun Bghiyel.
HUMANIDADES: David Acebal Peláez, Manuel Carpio González, Patricia Fernández Blanco, Elena Gisbert García, Marta Jiménez Sáenz De Tejada, Raquel Marín Álvarez, Roberto Rodríguez Andrés y Marina Segovia Vara.
ENOLOGÍA, VITICULTURA Y SOSTENIBILIDAD: Diego Canalejo Collado, Zhao Feng y Andreu Mairata Pons.
MATEMÁTICAS Y COMPUTACIÓN: Inés Hernández Casado, Alejandro Moysi Amieva y Edna Viviana Segura Alvarado.
QUÍMICA: Laura Carolina Coconubo Guio, David Gómez De Segura Zorzano, Foivos Sokratis Lazaris, Elliot Maxime Lucien Magson, Marina Salas Cubero, Davide Salvo y Oscar Suárez García.
CIENCIAS BIOMÉDICAS Y BIOTECNOLÓGICAS: Víctor Escrich Iturbe, María Beatriz Fernández Vallejo, Cristina García Muro, Patricia García Navas, Pablo Garrido Rodríguez, Alejandra Roncero Lázaro y Cristina Toledo Gotor.
DERECHO Y CAMBIO SOCIAL: Melina Maluf Martínez, Xosé Antonio Neira Cruz, Jorge Rábanos Martínezy Bárbara María Romo Sabando.
ECONOMÍA DE LA EMPRESA: María Alesanco Llorente y Silvia Donis Martínez.
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA: Noelia Barbed Castrejón, José Ramón Barbero Cadirat, María de los Ángeles Casares García y Roberto Molina Romero.
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA: Vanesa Jiménez Lacarra y Jorge Los Santos Ortega.
SISTEMAS EFICIENTES DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD AGROALIMENTARIA: Alba Martínez Laorden.