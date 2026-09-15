La UR celebra este miércoles en Riojaforum el acto solemne de apertura del curso académico 2026-2027

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Cámara del Palacio de Congresos de La Rioja 'Riojaforum' acoge este miércoles 16 de septiembre el acto solemne de apertura del curso académico 2026-2027 en la Universidad de La Rioja.

El acto comenzará a las 10 horas bajo la presidencia de Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja, y de Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno de La Rioja; y podrá seguirse también en directo a través de https://bit.ly/AperturaCurso2026-27_UR.

Además de los discursos del rector de la UR y del presidente del Gobierno, el acto prevé la intervención de Alfonso Agudo, secretario general de la UR, que presentará la memoria académica del curso pasado.

La lección inaugural, que tendrá como título 'La inmortalidad digital y el Derecho', será impartida por Segio Cámara Lapuente, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Rioja.

Académico de pleno de la Academia Internacional de Derecho de Sucesiones -de la que fue presidente- es vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Comparado, miembro electo de la International Academy of Comparative Law (París) y académico correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia.

Está integrado en numerosas redes e instituciones internacionales de investigación, como el European Law Institute (Viena), en el que fue nombrado miembro del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Sucesión Digital y donde ha sido asesor de varios proyectos.