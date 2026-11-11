La UR destaca "normalidad" en la apertura del campus esta mañana en una jornada "sin incidencias"

Archivo - Universidad de La RIoja Edificio Quintiliano - UR - Archivo

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja ha destacado que el campus y todos sus edificios han abierto "con normalidad y en su horario habitual" durante la mañana de esta jornada de huelga general. Aseguran también que no se ha registrado ninguna incidencia a lo largo del día.

Destacan el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos que ha sido de un 100%.

Con datos, de las 11,30 horas, desde la UR indican que de los 569 miembros del Personal Docente e Investigador (PDI) han acudido 344 (60,46%) y se han registrado como 'ausentes' 225 (39,54%).

Desde la UR explican que los datos reflejados con el valor 'ausente' incluyen no sólo aquellos empleados públicos que consta expresamente que han ejercicio el derecho de huelga sino también a aquellos otros empleados públicos que a a las 11,30 horas todavía no habían acudido a su puesto de trabajo por tener jornada de tarde. Por ello, los datos variarán a lo largo de la jornada.

En el caso del Personal Investigador (INV), de las 99 personas se han contabilizado 49 asistentes y 'ausentes' 50. En el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) de 257 han asistido 215 y 'ausentes' 42.

Con todo ello, de un total de 925 trabajadores han acudido 608 (65,73 por ciento) y 'ausentes' se contabilizan en 317 (34,27 por ciento).