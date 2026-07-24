La UR entrega a la Asociación El Llavero un cheque de 1.755 euros con la recaudación de '1.011 Libros Solidarios' - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, ha entregado a Lidia Ruiz Navaridas, presidenta de la Asociación El Llavero, un cheque solidario por valor de 1.755 euros.

Este importe corresponde a la recaudación de la iniciativa '1.011 Libros Solidarios', que se celebra cada año en torno al Día del Libro. En ella, la Biblioteca de la Universidad de La Rioja ofrece a sus usuarios/as libros procedentes de la colección de ejemplares duplicados o de expurgo, a cambio de un donativo.

En el acto han estado presentes, además, Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Política Científica, Rosa López Sancho, secretaria de El Llavero; e Ignacio Andollo Santamaría, director de la Biblioteca Universitaria de La Rioja.

La Asociación El Llavero está formada por un de trabajadoras sociales comprometidas que desempeñan su labor profesional en atención a colectivos vulnerables y en servicios para personas en situación de sinhogarismo.

Sus objetivos generales son visibilizar otras formas de intervención social con personas en situación de sinhogarismo y concienciar acerca de la necesidad de la puesta en marcha de espacios no mixtos para mujeres, también, en la misma situación de carencia habitacional.