La UR entrega los I Premios La Rioja por la Ciencia - UR

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula Magna del Edificio Quintiliano ha acogido hoy, viernes 20 de noviembre, el acto de entrega de la primera edición de los Premios La Rioja por la Ciencia 2026, que ha presidido la rectora Eva Sanz, y en la que ha participado también el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán.

Estos galardones han reconocido en su primera edición a Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de CRUE Universidades Españolas; a los catedráticos de la UR Carmen Torres y Jose M.ª López de Luzuriaga, y Alpha Pernía; a las profesoras e investigadoras Paula Pérez Sobrino, Natalia Medrano y María Rodríguez; a la alumna titulada Cristina Fauste León, a la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF), y a la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja (AECC Rioja).

Los I Premios La Rioja por la Ciencia 2026 tienen como finalidad reconocer públicamente la excelencia científica, docente, empresarial y social, así como la divulgación y la transferencia del conocimiento, destacando la contribución de personas y entidades al progreso científico, económico, social y cultural de La Rioja. En definitiva, reconocer a quienes hacen avanzar nuestra sociedad a través del conocimiento.

Con estos galardones la Universidad de La Rioja refuerza su compromiso con una investigación de calidad, una docencia universitaria basada en la evidencia, una transferencia efectiva del conocimiento y una divulgación científica rigurosa y accesible, consolidando la ciencia como un pilar esencial para mejorar el bienestar de la ciudadanía y afrontar los grandes retos sociales.

La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, ha destacado que "para que el conocimiento avance, para que no se pierda con quien lo descubrió, hace falta método, hace falta ciencia. La investigación es capaz de algo extraordinario: genera conocimiento, lo estructura y lo comparte para que otros puedan comprobarlo, mejorarlo, aplicarlo e incluso criticarlo".

Además, ha señalado que "la ciencia que no se comparte no avanza. Y la Universidad de La Rioja quiere compartir la ciencia con todos los riojanos. Con ciencia y con conciencia hay futuro", ha destacado Eva Sanz.

Una comisión de valoración única, designada por la rectora de la Universidad de La Rioja, ha evaluado las candidaturas atendiendo a criterios como la trayectoria, la calidad y originalidad, la aplicación y repercusión social y el alineamiento con la misión, visión y valores de la Universidad de La Rioja, con especial atención al impacto en el entorno socioeconómico y cultural de la región.

La Comisión estaba compuesta por Pilar Vargas Montoya, directora de la Escuela de Máster y Doctorado de la UR; Elena López Tamayo, directora de la Fundación Dialnet; María Trinidad Herrero Ezquerro, catedrática de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Murcia, Luis Pérez Echeguren, gerente de la ADER, y Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Política Científica de la UR.

PREMIOS

En esta primera edición, el jurado ha entregado los siguientes premios:

Premio Excelencia Científica otorgado a José M.ª López de Luzuriaga, director del Instituto de Investigación en Química de la Universidad de La Rioja (IQUR) y catedrático de Química Inorgánica; y Carmen Torres Manrique, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular y responsable del Grupo de Investigación One-Health UR.

Este galardón reconoce, en esta edición, ex aequo dos trayectorias investigadoras excepcionales, desarrolladas desde y para La Rioja como reconocimiento a quienes, gracias a su excelencia científica, proyección internacional y compromiso con la sociedad, contribuyen a impulsar el avance del conocimiento, fortalecer el ecosistema de investigación riojano y proyectar el nombre de nuestra comunidad más allá de nuestras fronteras.

remio Talento Investigador Riojano otorgado a Paula Pérez Sobrino, profesora Titular de Filología Inglesa e integrante del Grupo Riojano de Investigación en Semántica, Sintaxis y Uso del Lenguaje (GRISSU). Doctora por la Universidad de La Rioja y, en su etapa postdoctoral, beneficiaria de una ayuda Marie Skodowska-Curie de la Comisión Europea.

Este galardón distingue a jóvenes investigadores e investigadoras menores de 40 años, que hacen crecer el conocimiento desde La Rioja hacia el mundo. Como las raíces de nuestros viñedos, que transforman la tierra en una cosecha extraordinaria, su talento y dedicación convierten las ideas en descubrimientos y oportunidades. Herederos de una tierra ligada al conocimiento desde las Glosas Emilianenses, representan el presente y el futuro de la investigación riojana.

Premio Excelencia Docente por la Transmisión del Conocimiento otorgado a Alpha Verónica Pernia Espinoza, catedrática de Ingeniería de los Procesos de Fabricación y responsable del Área UR Maker.

Gracias a su dedicación, el conocimiento se transmite entre generaciones, se transforma en oportunidades y contribuye al desarrollo social, cultural y económico de La Rioja.

Premio Alumni Distinguida por su Contribución al Conocimiento otorgado a Cristina Fauste León, licenciada en Derecho por la Universidad de La Rioja Este galardón reconoce a quienes un día fueron estudiantes de la Universidad de La Rioja y hoy son referentes en sus ámbitos profesionales. Su trayectoria demuestra que el conocimiento adquirido en las aulas puede transformarse en innovación, cultura, desarrollo y bienestar.

Premio Divulgación Científica otorgado a Natalia Medrano Sáez y María Rodríguez Castillo, coordinadoras de la iniciativa 11F | Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para el fomento de las vocaciones científicas.

Este galardón premia iniciativas que tienden puentes entre la ciencia y la sociedad, transformando el conocimiento en una herramienta de participación, comprensión y progreso; y proyectos que despiertan vocaciones, alimentan la curiosidad y promueven el pensamiento crítico, acercando la ciencia a la vida cotidiana de las personas y fortaleciendo una ciudadanía más informada, crítica y comprometida con su entorno. Porque la divulgación no solo transmite conocimientos; también inspira, conecta y construye futuro. La Rioja es tierra de conocimiento. Tierra de ciencia. Tierra de futuro.

Premio Dialnet Ciencia Abierta otorgado a Julián Garde López-Brea, rector de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y presidente de Crue Universidades Españolas, con el fin de rendir homenaje a quien trabaja para que el conocimiento en español llegue más lejos. Inspirado en la trayectoria de Dialnet, la mayor infraestructura pública de ciencia abierta en español, este reconocimiento distingue a personas e instituciones que impulsan una ciencia abierta, accesible y compartida, favoreciendo la difusión del conocimiento, la colaboración entre investigadores y el fortalecimiento de una cultura científica al servicio de la sociedad.

Premio Excelencia Empresarial otorgado a la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF), impulsora de la Cátedra Extraordinaria de la Empresa Familiar, referente de un modelo empresarial comprometido con La Rioja y con su futuro.

Premio Compromiso Social otorgado a la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja (AECC) que, con los fondos de la Carrera de la Mujer, financia la investigación a través de contratos predoctorales.

Este galardón destaca a personas y entidades que, apoyándose en el conocimiento y la evidencia científica, contribuyen a dar respuesta a retos sociales y a mejorar la vida de las comunidades y colectivos más vulnerables. Entidades que, como AECC Rioja, transforman el conocimiento en esperanza y son garantes de un compromiso ejemplar con las personas y con la construcción de una sociedad más justa, solidaria y humana.