La UR espera una "respuesta positiva" de la ANECA en febrero para que Medicina sea una realidad en el curso 2026-27

LOGROÑO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, espera que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de en febrero una "respuesta positiva" para la implantación en este centro del Grado de Medicina el próximo curso 2026-2027.

Sanz ha firmado, en la mañana de hoy, un convenio con el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, para la financiación, con 1,4 millones de euros, de las obras de adecuación, y equipamiento, del edificio de Ciencias de la Salud I (hasta ahora Edificio de Enfermería) para comenzar a impartir los estudios de Medicina.

"Si la respuesta positiva llega en febrero en el curso 2026-27 será una realidad el Grado de Medicina en la Universidad de La Rioja", ha dicho garantizando se llega "a tiempo" para que treinta estudiantes que, ahora, están haciendo segundo de Bachillerato hagan la Prueba de Acceso a la Universidad en junio y el 1 de septiembre estén estudiando Medicina en la Universidad de La Rioja.

Los estudios comenzarán a impartirse en el edificio de Ciencias de la Salud I, que se completará con el futuro edificio de Ciencias de la Salud II (detrás de Corazonistas) y en ambos "convivirán" los estudios de Enfermería y Medicina.

"No serán dos facultades, serán dos edificios que se van a aprovechar por todos los estudiantes", ha señalado. De esta forma, el convenio firmado hoy permitirá "cumplir" con los requisitos de la ANECA para Medicina; "impulsar" la calidad de los estudios de Enfermería; y "preparar el campus para nuevos títulos" dentro de la rama sanitaria.

Las obras de adaptación del edificio I de Ciencias de la Salud ya están en marcha, comenzaron en el mes de noviembre "y de momento va todo según lo planificado". Previsiblemente para el mes de abril ya estarán finalizadas y, a partir del ese mes, se comenzará con el equipamiento.

ESPACIOS SINGULARES Y UNA SIMULACIÓN ÚNICA

"Conscientes de que el edificio dos no estará construido hasta dentro de unos años", ha relatado, "hemos dado prioridad a los espacios singulares necesarios para impartir el Grado en Medicina y que van a mejorar las condiciones de la docencia del grado en enfermería".

Estos espacios singulares, que se ubicarán en el actual edificio de Enfermería, serán laboratorios para la docencia de Anatomía, de Fisiología, de Bioquímica, Histología, Citología y "con unas zonas de simulación muy innovadoras que, de momento, no las vamos a encontrar en ninguna otra universidad".

Así, ha contado que estas últimas zonas cuentan con tres espacios; uno central donde se va a desarrollar la simulación, en el que estudiantes de Enfermería y de Medicina simularán una situación real de un hospital, y dos espacios anexos separados con cristales, de forma que otros estudiantes lo presencien.

En el edificio II irán aulas convencionales, seminarios, salas de reuniones, despachos para el personal docente e investigador y laboratorios de investigación, además de un paraninfo con capacidad para quinientas personas.

"Con esta distribución nos vamos a garantizar que para el comienzo del curso 2026-2027 ya vamos a disponer completamente de los espacios singulares definitivos que nos van a permitir ofrecer la docencia con la máxima calidad desde el primer día", ha destacado.

Por otro lado, mientras se construye ese edificio II, "se va a buscar el encaje para poder usar provisionalmente aulas convencionales de otros edificios de la Universidad de La Rioja" en otras facultades; aunque el primer año, dado que sólo habrá treinta alumnos de primero, esto último no sea necesario.

Capellán ha resaltado cómo "todos esos espacios de simulación, todos esos laboratorios, todo ese equipamiento, todo ese instrumental, todos esos espacios virtuales nos van a permitir no sólo tener una facultad de Ciencias de la Salud y no solo tener grados de Enfermería y pronto de Medicina, sino tenerlos a la última, a la vanguardia, que es la aspiración de esta universidad, ser puntera, ser referente".

"No se me ocurre ninguna persona, ningún riojano, que no mire al futuro y no piense en un futuro donde el conocimiento, la formación, la ciencia y la investigación pongan las bases", ha dicho.

Con respecto al profesorado, la rectora ha detallado cómo en el penúltimo Consejo de Gobierno se aprobó la creación de tres plazas de profesores asociados de Ciencias de la Salud, para contar con profesionales sanitarios en activo y "poder estar preparados para impartir la docencia del primer curso del Grado en Medicina".