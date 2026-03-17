UR y FER unirán talento universitario y empresas en la segunda edición de la feria 'One no One'

Segunda edición de la Feria One to One - UR

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja celebrará este jueves, 19 de marzo, la segunda edición de la feria 'One to One', que pondrá en contacto a empresas con el talento universitario.

La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, ha presentado hoy el evento junto al presidente de la Federación de Empresas, Eduardo de Luis, tras la firma del convenio entre ambas entidades.

Se trata de la segunda edición de un evento que, en su primera sesión, se centró en las ingenierías y que, en esta ocasión, se ha ampliado a todas las titulaciones, ha destacado la rectora.

El evento unirá tanto a empresas de distintos sectores con alumnado de diferentes grados; como a empresas interesadas en contactar y conocoer el trabajo de los grupos de investigación.

Los alumnos han solicitado 324 entrevistas con las 25 empresas que participan; y dieciocho empresas y asociaciones sectoriales de la FER han solicitado reunirse con 21 grupos de investigación.

De Luis ha considerado que el acuerdo firmado hoy supone un "marco estable de cooperación" entre ambas entidades; y ha valorado la importancia de que la universidad esté "en contacto" con el ámbito empresarial.