La UR implantará un nuevo Máster en Márketing y Emprendimiento Agroalimentario

Archivo - El máster comenzará el próximo curso - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja implantará un nuevo Máster en Márketing y Emprendimiento Agroalimentario con la participación de la Universidad de Zaragoza, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Lleida, junto con el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (CIHEAM Zaragoza) como centro de nivel universitario colaborador.

El Gobierno de La Rioja ha autorizado, en su sesión de hoy, a la Universidad de La Rioja a ofertar el próximo curso dos nuevos másteres, uno de Enseñanzas del Español como Lengua Extranjera y otro de Márketing Agroalimentario.

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha detallado que el primero contiene los fundamentos pedagógicos y competencias digitales que la Universidad de La Rioja ha definido como principales de forma teórica y práctica.

Fundamentos, ha dicho, adecuados a las distintas situaciones de enseñanza del español como lengua extranjera, así como los principios teóricos y metodológicos que fundamentan la práctica y el desarrollo profesional del docente.

El nuevo título, impartido en modalidad virtual a distancia, es inclusivo en cuanto que permite una instrucción sin fronteras y se adapta a las demandas académicas, sociales y profesionales actuales.

Responde a la creciente demanda de profesionales altamente cualificados en el ámbito de la Filología y la Lingüística Aplicada, donde las competencias lingüísticas se suman a las digitales, siendo ambas vertientes complementarias.

El máster estará adscrito a la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja, y permitirá el acceso a programas de doctorado, facilitando la continuidad en la formación académica e investigadora.

El plan de estudios se estructura en sesenta créditos ECTS a realizar en un año (dos semestres de treinta ECTS cada uno) y se impartirá en castellano, a través de la enseñanza a distancia/virtual.

SECTOR AGROALIMENTARIO

El segundo es un nuevo título que implantará la UR en sus enseñanzas universitarias y que presenta una visión global de los componentes del marketing adaptados al sector agroalimentario.

Se desarrolla, ha dicho, en un escenario internacional, "lo que enriquece el contenido del programa y garantiza el intercambio de ideas y puntos de vista".

Además, ha dicho, tiene una orientación fundamentalmente aplicada con numerosas actividades formativas y prácticas que garantizan la adquisición de competencias valiosas para el ejercicio de actividades relacionadas con el marketing y el emprendimiento.

El número de plazas para estos estudios, que se imparten en inglés en modalidad presencial, es de 25 para el conjunto de universidades que lo imparten y su plan de estudios se estructura en 60 créditos ETCS a realizar en un año (dos semestres de 30 ECTS cada uno).

El máster estará adscrito a la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja, y permitirá el acceso a programas de doctorado, facilitando la continuidad en la formación académica e investigadora.