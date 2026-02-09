UR organiza un desayuno saludable para promocionar la importancia de la alimentación equilibrada

LOGROÑO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, participa este martes, 10 de febrero, en el Desayuno Saludable que organiza UR Saludable para promover entre toda la comunidad universitaria, especialmente entre el estudiantado, la importancia de comenzar el día con un desayuno equilibrado.

Junto a la rectora de la Universidad de La Rioja, participarán en este Desayuno Saludable Elena Eguizabal y Paloma Corres, presidenta y gerenta de la AECC en La Rioja, Fernando Martínez Soba, coordinador de trasplantes de La Rioja, y Carlos Sola Lapeña, director del Banco de Sangre en La Rioja.

Esta iniciativa ofrecerá a todos los que acudan hasta el CCT fruta fresca, café, leche, pan con aceite de oliva y tomate, queso y miel. Además, la AECC, la Unidad de Trasplantes de La Rioja, el Banco de Sangre y la Escuela de Salud del Gobierno de La Rioja estarán presentes para informar y sensibilizar sobre hábitos de vida saludables.

En la organización de este Desayuno Saludable colaboran con la Universidad de La Rioja el Servicio de Promoción de la Salud y la Escuela de Salud Pública del Gobierno de La Rioja, El Colletero, AECC, Peras de Rincón, el Banco de Sangre de La Rioja, la Unidad de trasplantes de médula ósea, la DOP aceite La Rioja, Miel del Pueblo y Quesos Los Cameros.