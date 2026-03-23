La UR participa en los Campeonatos de España Universitarios 2026 con 61 deportistas en 11 modalidades

La Universidad de La Rioja participa en los Campeonatos de España Universitarios 2026 con 61 deportistas en 11 modalidades - UR

LOGROÑO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja ha presentado a la delegación de deportistas que van a representarla en los Campeonatos de España Universitarios 2026, compuesta por 61 deportistas -del total, 40 mujeres y 21 hombres- que van a competir en once modalidades.

Eva Sanz, rectora de la Universidad de La Rioja; Cristina Flores, vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria, Diego Azcona, director general de Deporte y Juventud; y Ana Ponce de León, responsable del Programa de tutorización de deportistas de la UR, han acudido a la presentación de esta delegación, celebrada en el Polideportivo Universitario, a la que han agradecido su esfuerzo y le han deseado suerte.

La Universidad de La Rioja consolida su participación en los Campeonatos de España Universitarios con una expedición de 67 personas, de las cuales 6 son estudiantes deportistas y el resto, delegados y técnicos.

Inicialmente, 142 estudiantes se han inscrito y, después del proceso de preselección en el que el Servicio de Actividades Deportivas ha valorado aspectos como el currículum deportivo, los resultados o el nivel de condición física y técnico-táctico, de los 76 preseleccionados la delegación de la Universidad de La Rioja va a estar compuesta inicialmente por 61 estudiantes.

De este total, 40 deportistas serán mujeres y los 21 restantes, hombres que competirán en nueve modalidades individuales: ajedrez, atletismo, bádminton, esgrima, judo, kárate, natación, triatlón y pelota, en este caso, en el Torneo Internacional Universitario Zabalki de Pelota Vasca que se celebra el 26 de marzo en Pamplona con 7 deportistas. Los deportes de equipo son voleibol y balonmano femenino, así como fútbol sala masculino.

El equipo de fútbol sala masculino disputó la fase autonómica, celebrada el 16 de marzo a partido único, perdiendo en la tanda de penaltis ante UNIR. En cambio, el equipo femenino de voleibol venció a la UNIR y representará a Comunidad Autónoma de La Rioja en la fase nacional, en la que será la primera participación de la Universidad de La Rioja en este deporte dentro de esta competición.

El estudiantado seleccionado ha pasado a formar parte del Programa TUDAR, que permite dar apoyo académico y tutorización a los deportistas para que puedan compatibilizar sus estudios con el deporte de alto nivel.

En 2025 la Universidad de La Rioja logró tres medallas en los Campeonatos de España Universitarios: una de plata lograda por Rodrigo Iglesias González en atletismo y dos de bronce, para Alejandra Goytia Chajtur y Eva Pérez Collazo, ambas en judo.

Además, en la competición interuniversitaria de pelota, se logró una medalla de oro, a cargo de Álvaro García Hornos y las medallas de plata de Óscar Ibáñez Martínez y de la pareja Miguel Ángel Llorente y Marcos Plaza Robredo.

Fuera del medallero, destacó también el cuarto puesto tanto de Lucía Salinas Martínez (natación) y de Carlos Beltrán Álvarez (atletismo), así como el 7º puesto del equipo femenino de fútbol sala. La delegación de la Universidad de La Rioja estuvo compuesta entonces por 59 deportistas, acompañados por 12 técnicos y delegados en 11 modalidades.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2026.

Los Campeonatos de España Universitarios 2026 se celebran íntegramente en Andalucía entre el 6 de marzo y el 17 de mayo, en una edición que por primera vez reúne las 32 modalidades en una misma comunidad autónoma.

La organización corre a cargo de las 10 universidades públicas andaluzas, coordinadas por la Universidad de Granada.

Se espera que la participación supere los 6.000 deportistas universitarios procedentes de más de 85 universidades de todas las Comunidades Autónomas de España.