La UR reúne a más de 800 titulados y familiares en los actos de Graduación de sus diferentes escuelas y facultades

La UR ha reunido a más de 800 titulados y familiares en los actos de Graduación de sus diferentes escuelas y facultades - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja ha reunido a más de 800 titulados y familiares en un total de siete actos de Graduación de sus diferentes escuelas y facultades.

Comenzaron el miércoles 20 de mayo la celebración de los actos de Graduación de las promociones de estudiantes de sus diferentes facultades y escuelas, que se han desarrollado hasta el viernes 22 de mayo en Riojaforum.

En el caso de Facultad de Letras y de la Educación, el acto se celebró en el Auditorio de Riojaforum para las promociones de estudiantes del Grado en Educación Infantil, del Grado en Educación Primaria, del Grado en Estudios Ingleses, del Grado en Geografía e Historia y del Grado en Lengua y Literatura Hispánica.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales lo hizo en la Sala de Cámara para sus promociones de estudiantes del Grado en Derecho, del Grado en Trabajo Social y del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

El acto de graduación de la Facultad de Ciencias de la Salud tuvo lugar el jueves 21 de mayo a las 18 horas en la Sala de Cámara de Riojaforum para sus estudiantes del Grado en Enfermería.

Por su parte, el de la Facultad de Ciencia y Tecnología comenzó el jueves 21 de mayo, a las 19 horas, en el Auditorio, para sus estudiantes del Grado en Ingeniería Informática, del Grado en Ingeniería Agrícola, del Grado en Matemáticas, del Grado en Química y del Grado en Enología.

Finalmente, el viernes 22 de mayo fue el turno, a las 17 horas, de la Facultad de Ciencias Empresariales que graduó, en la Sala de Cámara, a sus promociones de estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas, y del Grado en Turismo.

Por su parte, la Escuela de Máster y Doctorado (EMYDUR) graduó a las promociones de los programas de Máster de la UR a las 19 horas en el Auditorio.

Y, por último, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial cerró los actos de graduación a las 19,30 horas, en la Sala de Cámara, con sus promociones de estudiantes del Grado en Ingeniería Eléctrica, del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, y del Grado en Ingeniería Mecánica.