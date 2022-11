Uruñuela recuerda que el artículo 6 del Decreto de Convivencia "reconoce la autoridad del profesorado" como la LOMLOE

El portavoz 'popular' insiste en pedir la dimisión del consejero de y llamarle Terminator: "Me llamo Pedro María", le ha contestado éste

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Pedro Uruñuela, ha recordado hoy que el artículo 6 del Decreto de Convivencia "reconoce la autoridad del profesorado", dando traslado a lo que, también, se reconoce en la Ley de Educación (LOMLOE).

Uruñuela ha respondido hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesus Ángel Garrido, en la que le pedía valorar su gestión, algo ante lo que el consejero le ha contestado: "Muy positivamente, sabiendo que todo proceso educativo lleva un planteamiento de mejora continua".

Garrido ha comenzado su intervención mostrando su "apoyo a todos los profesores de La Rioja por su excelente trabajo y compromiso". A continuación, ha señalado cómo "en los países prósperos a los profesores se les respeta y prestigia".

"No como usted, Terminator, que suprimió su autoridad y los ha criminalizado", ha señalado acusando, también, a Uruñuela de sustituir "el paradigma de la confianza por el de la sospecha", tanto "de la concertada", como de "los sindicatos, los padres" y "de los profesores" a los que manda la Inspección.

Para el portavoz 'popular', el problema de la Educación es el consejero y quien le puso en el cargo, la presidenta Concha Andreu, por lo que ha vuelto a pedir su dimisión.

El consejero ha salido al estrado replicando al 'popular': "Me llamo Pedro María", y pidiendo que retire la calificación de Terminator. Garrido le ha contestado que se trata de un apelativo que "no deja de ser cariñoso", y le ha pedido que "no tenga la piel tan fina porque los que están ofendidos son los profesores".

Ante su negativa a retirarlo, el presidente del pleno, Jesus María García, le ha dicho que será retirado del acta. Un hecho ante el que Garrido ha pedido que, "en virtud de la memoria democrática se deje como lo" había dicho.

"Si algo he procurado", le ha replicado el consejero, "ha sido el respeto y la consideración de la otra persona como digna", tratando al resto como una persona "que piensa distinto pero tiene sitio y cabida". Bajo esta premisa, ha rechazado su "ironía", que, además, ha creído, "le califica" a Garrido más que a él.

Uruñuela ha apuntalado su actuación en solucionar los problemas "hablando" y, así, ha recordado cómo convocó a los sindicatos y llegó a un acuerdo recientemente. "Esto es lo que usted no puede admitir, que había un problema con un articulo (el 53) y se ha cambiado", le ha dicho considerando que "eso demuestra capacidad de dialogo".

NATALIDAD

El portavoz 'popular' también se ha referido a una cuestión que ha incluido entre las cuestiones que "en política son fundamentales aunque no aparezcan en la agenda". De esta forma se ha referido a la natalidad, leyendo titulares que afirmaban que "La Rioja es la comunidad en la que más se desploma".

Le ha recordado al Gobierno de La Rioja el ofrecimiento del PP de llegar a un Pacto por la Natalidad; y le ha apuntado que en La Rioja hay una Ley de Apoyo a la Mujer Embarazada, en la que se "obliga" a implementar un plan de apoyo, por lo que le ha instado a aprobarlo.

El consejero de Bienestar Social, Pablo Rubio, le ha recomendado buscar "explicaciones" en otra comunidad como Galicia, de la que ha sido presidente el actual líder del PP, y que se encuentra "entre las tres comunidades más baja natalidad".

La Rioja, ha dicho, tiene una "tasa similar al Valle del Ebro". Dicho esto, ha entendido que la manera de fomentar la natalidad es "intentar conseguir que la tasa de emancipación se produzca antes", así como acometer el "problema de conciliación familiar y laboral" que hay.

No obstante, ha recordado que "los ciudadanos son los que deciden si quieren tener hijos".

ATENCIÓN PRIMARIA

Por otro lado, la consejera de Salud, María Somalo, ha informado, a una pregunta de la diputada de Ciudadanos, Pilar Rabasa, de que, a corto plazo, el Gobierno riojano no tiene previsto reestructurar la atención primaria y urgencias.

Así, ha creído que "el incremento de la demanda tiene muchas causas" y, además, ha indicado que "este gobierno se anticipó e hizo una adecuada reforma de las urgencias" creando una sección para Pediatría gracias a la que "se está dando una atención adecuada".

Rabasa le ha recordado que los sistemas de salud funcionan como vasos comunicantes entre los diferentes niveles asistenciales y "cuando se satura y no funciona la Atención Primaria, al poco tiempo se satura y se colapsa las Urgencias extrahospitalarias y hospitalarias".