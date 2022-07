USO destaca que el paro "baja ligeramente en La Rioja mientras las contrataciones se frenan de forma importante

LOGROÑO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro sigue bajando en junio, en datos que globalmente parecen positivos, pero que se dan en un país donde "trabajar no es garantía de vivir dignamente", ha señalado el secretario general de USO La Rioja, Luis M. Miguel.

Las cifras nacionales de parados se reducen en 42.409 personas y crece la afiliación media a la Seguridad Social en 115.607. En La Rioja la bajada es tímida, suponiendo 70 desempleados menos que el mes anterior.

Bajadas por otro lado habituales a la entrada del verano, con la temporada alta de turismo, siendo el sector Servicios el que protagoniza el descenso, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico. "En La Rioja este mes el descenso lo protagoniza el colectivo de mujeres con 90 desempleadas menos (-1,04 por ciento), frente a los hombres que suponen 20 desempleados más que el mes anterior (+0,36 por ciento). Pero aun así en La Rioja el paro femenino sigue suponiendo el 60 por ciento del total", analiza el secretario general de USO.

En cuanto a la contratación, La Rioja ha tenido 1227 contratos menos que el mes anterior, pero es el tipo de contratación lo que señala que el paro, aun bajando, sigue haciéndolo con los mismos parámetros de temporalidad. El porcentaje de indefinidos supone el 33,17 por ciento en La Rioja, frente al 44,30 por ciento de los contratos a nivel nacional. Además, tras la etiqueta de indefinido caben las mismas formas de precariedad.

Así, el 60 por ciento de ellos "son a jornada parcial o fijos discontinuos, frente a un 39,92 por ciento de contratos indefinidos a tiempo completo. Aunque estos han crecido con respecto a junio de 2021, la subida es mucho mayor entre los contratos a tiempo parcial y, especialmente, los fijos discontinuos, que han crecido casi un 1.000 por ciento.

Los fijos discontinuos son los nuevos temporales de constantes bajas y altas, pervirtiendo por completo la figura", denuncia Miguel.

A jornada parcial o discontinuo, "pero ni siquiera con jornada completa: el problema en muchas ocasiones ya no es tener o no trabajo. Ahora mismo, la inflación se come los salarios, mucho más si no trabajas una jornada completa durante todo el mes. Apostar por sectores productivos que generen empleo estable y de calidad es más importante que nunca: para afianzar puestos de trabajo y para generar riqueza y salarios acordes al precio de la vida", ha concluido el secretario general de USO La Rioja.