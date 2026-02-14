Valdezcaray abre con cuatro pistas y 3,8 kilómetros esquiables

Pista de Salegares y Rehoyo en Valdezcaray - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray ha abierto este sábado, 14 de febrero, 4 de sus 26 pistas en funcionamiento y 3,8 kilómetros esquiables, un 19 por ciento del total. Los acceso han de realizarse con ruedas de nieve o cadenas.

En este momento, hay en la estación -1 grados de temperatura y está nevando y hay viento.

De acuerdo a las previsiones de la estación, las pistas abiertas son 'La Cascada', 'Principiantes', 'El Camino', y 'Salegares'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 15 y los 70 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 2.125 metros, con calidad de nieve polvo.

Por su parte, la previsión apunta a que los accesos están abiertos con ruedas de nieve o cadenas, así como cuatro de los diez remontes: el TSD 'La Cascada', TSF 'Salegares', TSF 'Valdezcaray', y TQ 'Principiantes'.

Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.