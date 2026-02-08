Valdezcaray abre este domingo con 8 pistas y 7,82 kilómetros esquiables - WEB CAM VALDEZCARAY

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray ha abierto este domingo, 8 de febrero, con ocho de sus 26 pistas en funcionamiento y 7,82 kilómetros esquiables, un 39 por ciento del total.

En este momento, hay en la estación 0 grados de temperatura y está nevando.

De acuerdo a las previsiones de la estación, las pistas abiertas son 'La Cascada', 'Principiantes', 'El Camino', 'Salegares', 'Salegares 1', 'Colocobia', 'Los Tubos' y 'La Balsa'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 10 y los 80 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 2.125 metros, con calidad de nieve polvo.

Por su parte, la previsión apunta a que los accesos estarán abiertos, aunque con precaución, así como seis de los diez remontes: el TSD 'La Cascada', TSD 'Rehoyo', TSD 'Colocobia', TSF 'Salegares', TSF 'Valdezcaray' y TQ 'Principiantes'.

Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.