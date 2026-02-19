Valdezcaray abre este jueves con cinco pistas y 5,4 kilómetros esquiables

Pista de Principiantes en Valdezcaray - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray ha abierto -tras permanecer el miércoles cerrada por fuertes vientos- este jueves, 19 de febrero, 5 de sus 26 pistas en funcionamiento y 5,4 kilómetros esquiables, un 26 por ciento del total.

En este momento, hay en la estación 0 grados de temperatura, en un día de sol y nubes.

De acuerdo a las previsiones de la estación, las pistas abiertas son 'La Cascada', 'Principiantes', 'El Camino', 'Salegares' y 'Los Tubos'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 15 y los 50 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 2.125 metros, con calidad de nieve polvo. Pistas parcialmente cubiertas.

Por su parte, la previsión apunta a que los accesos están abiertos, así como cinco de los diez remontes: el TSD 'La Cascada', TSD 'Rehoyo', TSF 'Salegares', TSF 'Valdezcaray', y TQ 'Principiantes'.

Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.