Valdezcaray abre este sábado con 7 pistas y calidad nieve polvo

Estación de Esquí de Valdezcaray - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdecaray ha abierto este sábado, 24 de enero, con siete de sus 26 pistas disponibles y calidad nieve polvo, tal y como informa la propia estación.

Con los accesos abiertos con precaución y cañones produciendo, la estación ha abierto sus puertas al público con tiempo nublado, viento y una mínima de dos grados bajo cero.

Las pistas abiertas son La Cascada; Principiantes; El Camino; Salegares; Salegares 1; Colocobia; y Los Tubos.

Cuenta con cinco remontes abiertos, de los diez que tiene la estación. Se trata de TSD La Cascada; TSD Rehoyo; TSD Colocobia; TSF Salegares; y TQ Principiantes.

Son, en total, 5.675 kilómetros esquiables los que ofrece hoy la estación (el 28 por ciento del total).

La estación ha advertido de que no se responsabiliza de los accidentes derivados de los itinerarios fuera de pista y pide informarse de éstos en la propia estación, ya que su situación varía.