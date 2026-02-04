Valdezcaray, cerrada este miércoles por fuerte viento

Pistas de Salegares y Rehoyo en Valdezcaray - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray permanece cerrada este miércoles, 4 de febrero de 2026, por viento fuerte en la zona, según se informa en la página web de la instalación.

En este momento hay en la estación 0 grados de temperatura y, además del fuerte viento, el cielo está nublado.

Ayer, martes, Valdezcaray abrió con seis de sus 26 pistas en funcionamiento y 4,8 kilómetros esquiables, un 24 por ciento del total.

Las pistas abiertas fueron 'La Cascada', 'Principiantes', 'El Camino', 'Salegares', 'Salegares 1', y 'Los Tubos'.

El espesor de la nieve se encontraba entre los 10 y los 90 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 2.125 metros, con calidad de nieve polvo.

Por su parte, la previsión apuntó a que los accesos estarán abiertos, así como cuatro de los diez remontes: el TSD 'La Cascada', TSD 'Rehoyo', TSF 'Salegares', y TQ 'Principiantes'.

Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.