Valdezcaray, cerrada por tercer día consecutivo por fuerte viento

Pista de Colocobia en Valdezcaray - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray permanece cerrada este miércoles, 12 de febrero de 2026, al igual que ocurriera el martes y el miércoles, por viento fuerte en la zona, según se informa en la página web de la instalación.

En este momento hay en la estación 5 grados de temperatura y, además del fuerte viento, el cielo está nublado.

Valdezcaray abrió el lunes, y lo hizo con seis de sus 26 pistas en funcionamiento y 5,8 kilómetros esquiables, un 29 por ciento del total.

Las pistas abiertas fueron 'La Cascada', 'Principiantes', 'El Camino' 'Salegares', 'Salegares 1', y 'Los Tubos'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 15 y los 80 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 2.125 metros, con calidad de nieve polvo.

Estuvieron abiertos cuatro de los diez remontes: el TSD 'La Cascada', TSD 'Rehoyo', TSF 'Salegares', TSF 'Valdezcaray' y TQ 'Principiantes'.

Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.