Valdezcaray, cerrada este lunes por fuerte viento

Pista de Colocobia en Valdezcaray - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray permanece cerrada este lunes, 2 de febrero de 2026, por viento fuerte en la zona, según se informa en la página web de la instalación.

En este momento hay en la estación 4 grados de temperatura y, además del fuerte viento, el cielo cuenta con sol y nubes.

Ayer, domingo, Valdezcaray abrió con ocho de sus 26 pistas en funcionamiento y 8,8 kilómetros esquiables, un 44 por ciento del total.

Estuvieron abiertas las pistas 'La Cascada', 'Principiantes', 'El Camino', 'Salegares', 'Salegares 1', 'Colocobia', 'Los Tubos' y 'Campos Blancos'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 15 y los 90 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 2.125 metros, con calidad de nieve polvo.

Por su parte, la previsión apunta a que los accesos estaban abiertos así como seis de los diez remontes: TSD 'La Cascada', 'TSD Rehoyo', TSF 'Salegares', 'TSF Valdezcaray', TSD 'Colocobia' y TQ 'Principiantes'.

Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.