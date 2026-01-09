Valdezcaray cierra este viernes por fuertes vientos en la zona

Pista de Rehoyo y Salegares en Valdezcaray - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray ha cerrado este viernes, 9 de enero, por fuertes vientos en la zona, según explican en su página web. En estos momentos hay tres grados y está nublado y con viento.

Ayer, la estación riojana abrió con cuatro de sus 26 pistas en funcionamiento y 3,5 kilómetros esquiables, un 18 por ciento del total.

Se encontraron abiertas las pistas de 'La Cascada', 'Principiantes', 'Salegares' y 'Los Tubos'.

El espesor de la nieve se encontraba entre los 15 y los 50 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 1.800 metros, con calidad de nieve polvo.

También estuvieron cuatro de los diez remontes: el TSD 'La Cascada', TSD 'Rehoyo', TSF 'Salegares' y TQ 'Principiantes'.