Valdezcaray tras permanecer cerrada a primera hora de la mañana abre con tres pistas y 1,2 kilómetros esquiables

Pista de Principiantes en Valdezcaray - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray, tras permanecer cerrada por fuerte viento a primera hora de la mañana, ha abierto este viernes las instalaciones, tras tres días de cierre producido por las fuertes rachas de viento, y lo ha hecho con 3 de sus 26 pistas en funcionamiento y 1,2 kilómetros esquiables, un 6 por ciento del total.

En este momento, hay en la estación 3 grados de temperatura y está nevando.

De acuerdo a las previsiones de la estación, las pistas abiertas son 'La Cascada', 'Principiantes', y 'Salegares'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 10 y los 50 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 2.125 metros, con calidad de nieve húmeda.

Por su parte, la previsión apunta a que los accesos estarán abiertos, aunque con precaución, así como tres de los diez remontes: el TSD 'La Cascada', TSF 'Salegares', y TQ 'Principiantes'.

Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.