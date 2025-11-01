Valdezcaray registra esta noche la racha de viento más fuerte de España: 113 km/h

LOGROÑO/ SANTANDER, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación riojana de esquí de Valdezcaray ha registrado esta noche la racha de viento más fuerte de España al llegar a rachas de 113 kilómetros por hora.

Por otra parte, la localidad cántabra de Treto, en el municipio de Bárcena de Cicero, ha registrado en lo que va de sábado la temperatura más alta de España, al alcanzar a la medianoche los 23,2 grados centígrados.

Y por contra, la temperatura más baja también se ha dado en la región. En este caso, Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, lidera las mínimas con 1,9 grados registrados a las 4.50 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.