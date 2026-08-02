El Valle de Ocón, refugio Starlight y reserva de la biosfera, escenario para disfrutar del próximo eclipse

El Valle de Ocón, refugio Starlight y reserva de la biosfera, mucho más que el escenario perfecto para disfrutar del eclipse del 12 de agosto - COLIBRÍ

LOGROÑO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mientras miles de personas buscan el mejor lugar para contemplar el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, el Valle de Ocón se presenta como una de las propuestas más atractivas y singulares del norte de España. Reserva de la Biosfera y destino Starlight, este rincón de La Rioja combina naturaleza, un rico patrimonio cultural y etnográfico, y una gastronomía ligada al territorio.

Sus rutas atraviesan encinares, olivares y el hayedo más suroccidental de Europa, mientras que sus productos locales -como el aceite de oliva virgen extra, la miel, los embutidos o los patés artesanos- permiten saborear la esencia de la comarca.

A ello se suma una cuidada oferta de restauración y alojamientos rurales que invita a disfrutar del entorno con calma. Un destino ideal para desconectar de la rutina, descubrir tradiciones centenarias y sumergirse en la tradición del campo riojano sin renunciar a una propuesta turística de calidad.

Este enclave riojano lo forman 11 municipios y lo disfrutan a diario cerca de 2.600 vecinos. Entre ellos una red de emprendedores locales apasionados por su tierra y que han puesto en el mapa la riqueza gastronómica, artesanal y patrimonial del valle preservando con mimo su paisaje y sus tradiciones. El valle conserva su esencia sin renunciar a los servicios esenciales de hoy en día.

UNA CITA CON EL CIELO EN EL MOLINO HARINERO

El Valle de Ocón dispone de su enclave emblemático para disfrutar del eclipse del 12 de agosto: el Molino Harinero de Ocón. Situado a 800 metros de altitud, este monumento con aspas de 14 metros alberga a sus pies un mirador equipado con un anfiteatro de gradas y un planisferio celeste.

Un asiento de primera fila donde los visitantes podrán disfrutar del evento en un lugar único, al lado de grandes extensiones de campo.

El fenómeno comenzará a apreciarse en la zona a partir de las 19,33, según los datos del Instituto Geográfico Nacional y otros cálculos astronómicos que apuntan a que alcanzará su punto culminante de totalidad entre las 20,28 y las 20,29, con una duración de más de un minuto de oscuridad absoluta antes de concluir hacia las 21,20.

El Molino de Ocón es un lugar privilegiado para disfrutar del eclipse o en cualquier momento. Hay visitas programadas y el visitante descubrirá su sencillo funcionamiento que permitía moler 125 kg de trigo a la hora.

EMPRENDIMIENTO DE AUTOR Y EXPERIENCIAS VIVENCIALES

Mucho más que una noche. Quien llegue hasta aquí para ver el eclipse tendrá el privilegio de disfrutar de un territorio vivo que ha sabido reinventarse y donde se puede pasar un larguísimo fin de semana disfrutando de su patrimonio natural y social.

Un grupo de emprendedores del Valle decidió convertirse en la "red" que podría salvar al Valle de Ocón de la despoblación. Juntos trabajan para dar a conocer toda su riqueza patrimonial, etnográfica, paisajística y el valor de los productos locales.

Durante estos años han impulsado numerosas iniciativas con ese objetivo y han puesto en marcha experiencias vivenciales para todos los que quieran conocer este rincón riojano.

Quien visite El Valle de Ocón puede sentirse un verdadero apicultor protegido para visitar las colmenas, conocer cómo es la abeja reina y después, probar una miel artesanal de extraordinaria calidad que se elabora tal y como se hacía antaño. También es posible realizar una ecovisita a la única finca en España de cría de cerdo ecológico en libertad. Son 100 hectáreas de encinas y campos donde viven felices unos 1200 animales.

Un largo paseo disfrutando de la riqueza paisajística del enclave. Tampoco faltan las experiencias ligadas a la degustación de los reconocidos vinos y aceites de La Rioja que también se producen en el Valle de Ocón gracias a su microclima y a la riqueza de sus tierras. Hay bodegas visitables con posibilidad de cata y hay un trujal donde se puede degustar y conocer todo sobre el aceite que elaboran.

Es un ejemplo de adaptación a la modernidad sin perder los valores de antaño que presta servicio de molturación y comercialización a una buena parte de los pequeños olivicultores de la zona. Los grandes sabores de la zona son protagonistas también en la diversa oferta gastronómica del Valle de Ocón.

Unidos en su apuesta por una cocina ligada al territorio los restaurantes ofrecen cartas bien distintas con un elemento común: el producto de temporada y de "kilómetro cero". A la miel, el aceite, el vino y los embutidos se suman las famosas setas de la zona, los pates artesanales de una familia del Valle y la huerta de esos paisanos que disfrutan de la riqueza de una tierra donde llegan los nutrientes del Ebro.

Cada local tiene su propia seña de identidad y se puede degustar desde un riquísimo cochinillo asado al modo tradicional, reconocido dentro y fuera de La Rioja por su piel crujiente y su carne especialmente jugosa a otros locales donde ponen el acento en sus carnes a la brasa de primera calidad.

DORMIR Y DISFRUTAR DE LAS HISTORIAS ANCESTRALES DE LA RIOJA

El Valle de Ocón dispone de una variada oferta de turismo rural en la que cada alojamiento tiene personalidad propia. Hay casonas históricas y edificios tradicionales rehabilitados con esmero y accesibles. Espacios concebidos para reuniones familiares con barbacoa y piscina a propuestas vinculadas a la cultura, el arte, la lectura y las tradiciones de la vida rural. Jardines románticos y recoletos y amplios terrenos para grupos con niños.

La combinación de confort, autenticidad, naturaleza, gastronomía, cultura y actividades al aire libre convierte al Valle de Ocón en un destino ideal para descubrir la esencia más genuina de La Rioja.

Entre las visitas imprescindibles destaca el yacimiento arqueológico de Parpalinas. Recuperado y puesto en valor en los últimos años, este espacio permite al visitante viajar por más de quince siglos de historia.

Fue una destacada villa romana habitada desde el siglo II y, siglos después, acogió un importante conjunto religioso paleocristiano.

La tradición sitúa aquí la visita de San Millán a mediados del siglo VI para realizar un exorcismo en la casa del senador Honorio. Las excavaciones arqueológicas han permitido recuperar los restos de iglesias y edificaciones que hacen del yacimiento un lugar único donde patrimonio, arqueología y espiritualidad se dan la mano.

El Valle de Ocón te da la oportunidad de descubrir un territorio que ha hecho del emprendimiento, la sostenibilidad y el respeto por sus raíces su mejor carta de presentación. Detrás de cada experiencia y cada establecimiento está la historia de ese emprendedor que ha puesto lo mejor de su trayectoria personal al servicio de la sostenibilidad y el mantenimiento de esta joya riojana.

Hay protagonistas con historias para llenar muchos libros: desde una auténtica condesa, amante del arte y la literatura que regenta junto a su marido arquitecto políglota una de las casas rurales, a ese restaurador que dejó su estresante e influyente trabajo como experto en marketing para dedicarse a lo que más le gustaba: la cocina, o esa familia con una bisabuela visionaria que vio en la ganadería el futuro de unos biznietos que cuidan ahora de cerditos felices... Y hay muchas más.