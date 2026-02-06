El G-9 valora la "confirmación" del Ministerio sobre la "estabilidad económica" de las plazas del programa María Goyri

Reunión de la Comisión Sectorial de Profesorado del G-9 en la UCLM - UPNA

El Grupo 9 de Universidades (G-9), ha valorado las comunicaciones sobre el programa María Goyri recibidas "de manera informal" desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que "confirman que los recursos restantes de la provisión acordada, ya sea por promociones a titular o permanente laboral o por bajas de las plazas creadas, se mantendrán activos dentro del marco temporal del programa".

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha acogido los días 5 y 6 de febrero, en el Campus de Ciudad Real, la Comisión Sectorial de Profesorado del Grupo 9 de Universidades (G-9), un encuentro presidido por Eva Sanz, rectora de la Universidad de La Rioja.

La reunión ha centrado sus debates en la implementación práctica de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con especial atención a la evaluación del profesorado y a la gestión de las plantillas. Además, el encuentro ha servido para "consensuar posturas y compartir soluciones ante retos comunes".

La sectorial ha reiterado "la necesidad de que las agencias de calidad acepten de forma definitiva la evaluación orientativa del desempeño de las y los ayudantes doctores".

Este mecanismo se considera "esencial" para "garantizar una orientación objetiva y de calidad que les permita progresar en su carrera académica y optar con garantías a la acreditación para el acceso a plaza de profesorado permanente, tal y como establece la LOSU".

A lo largo de las sesiones, los vicerrectores que integran la Comisión Sectorial de Profesorado del G-9 han compartido experiencias y buenas prácticas en varias áreas críticas como son la gestión de especialidades y ámbitos de conocimiento en la definición de perfiles para concursos de acceso o promoción, ante la continua evolución del proyecto de Real Decreto; las medidas en materia de Personal Docente e Investigador (PDI) ante protocolos de acoso por razón de género, reforzando el compromiso con entornos seguros; la aplicación de las disposiciones transitorias quinta y séptima de la LOSU al personal laboral temporal y al personal asociado, buscando soluciones que garanticen derechos y estabilidad; y la gestión del cupo y los concursos de plazas con reserva para personas con discapacidad, avanzando en la inclusión efectiva.

La reunión también ha servido para presentar y analizar los Planes de Formación del Campus Digital Compartido (CDC) G-9, con la intervención de su director, Carlos González.

Se ha destacado la "consolidación" del Plan de Formación del Profesorado y del Plan específico para el PDI Novel, así como la incorporación de las universidades de Cádiz (UCA) y Jaén (UJA) a esta iniciativa, "lo que amplía su impacto y alcance".

En esta línea, se ha abordado el desarrollo del nuevo programa de movilidad de profesorado entre las universidades del G-9, "una herramienta clave para enriquecer la experiencia docente e investigadora y fortalecer los lazos dentro del grupo".

GRUPO 9 DE UNIVERSIDADES

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza, además de la Universidad de Murcia, como entidad colaboradora, junto con la Universidad de Burgos y la Universidad de La Laguna, que participan activamente en el Campus Digital Compartido G-9.