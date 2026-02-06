Vanessa Goikoetxea abre este viernes el Festival Lírico Lucrecia Arana tras la baja de Berna Perles

Sopradno Vanessa Goikoetxea - FESTIVAL LÍRICO LUCRECIA ARANA

LOGROÑO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Lírico Lucrecia Arana informa de un cambio de última hora en el reparto artístico del concierto inaugural de su sexta edición, 'De amores y desafíos. O sea, historias de pasión en escenas líricas', previsto este viernes a las 19,30 horas en la Sala Gonzalo de Berceo.

Por motivos sobrevenidos, la soprano Berna Perles no podrá finalmente participar en el recital. El festival lamenta profundamente esta circunstancia y pide disculpas al público, agradeciendo además la comprensión de los asistentes. La propia intérprete comparte este sentimiento y ha expresado su pesar por no poder estar presente en esta cita.

En su lugar actuará la soprano Vanessa Goikoetxea, artista de amplia proyección internacional, con una trayectoria que incluye debuts y actuaciones en escenarios como el Covent Garden de Londres, el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real de Madrid, la Semperoper de Dresde, la Seattle Opera o el Teatro Colón, entre otros.

Entre sus recientes hitos figura la interpretación de Vier letzte Lieder de Strauss sustituyendo a Alexandra Kurzak bajo la dirección del maestro Riccardo Frizza en el Auditorium Manzoni de Bolonia, además de papeles como Donna Anna (Don Giovanni), Vitellia (La clemenza di Tito), Fiordiligi (Così fan tutte), Mimì (La bohème), Hanna Glawari (Die lustige Witwe) o Tosca, rol con el que ha cosechado destacados éxitos.

De este modo, el concierto inaugural se mantiene y contará con Vanessa Goikoetxea, el tenor Airam Hernández y el pianista Rinaldo Zhok, en un programa centrado en dúos y arias de ópera y zarzuela que combina páginas de Verdi, Donizetti, Sorozábal, Moreno Torroba y Falla, atravesadas por la pasión y el conflicto. Como consecuencia de este cambio, el repertorio anunciado sufrirá algunas variaciones, que se integrarán manteniendo el enfoque y el espíritu del recital.

El concierto inaugural abre una edición que se desarrollará hasta el 7 de marzo y que consolida al Festival Lírico Lucrecia Arana como una de las principales citas dedicadas al repertorio vocal en el norte de España. El certamen mantiene su apuesta por la excelencia artística, la divulgación y la creación de públicos, con una programación que reúne a intérpretes vinculados a los grandes circuitos líricos internacionales.

Las entradas para el concierto inaugural tienen un precio de 15 euros y pueden adquirirse en www.entradas.com y en la taquilla de la Sala Gonzalo de Berceo. El festival ofrece además la posibilidad de adquirir un bono completo a través de Oferplan.