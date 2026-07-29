Vanguardia tecnológica al servicio del paciente; Laboratorio San Pedro asumirá unas 600.000 peticiones analíticas en '26

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado junto a la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y los responsables de estas instalaciones, los laboratorios del hospital logroñés - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio del Hospital Universitario San Pedro recibirá previsiblemente este año más de 600.000 peticiones analíticas, lo que supondrá un crecimiento del 7 por ciento con respecto a 2025. Unas altas cifras que son posibles de asumir gracias a las mejoras implantadas en el sistema, la tecnología de vanguardia y el trabajo de los 117 profesionales que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos y ofrecer resultados de forma más ágil y precisa.

Unos laboratorios de gran importancia ya que, además, en torno al 70 por ciento de las decisiones que se deben tomar para los pacientes se amparan o apoyan en los resultados de las muestras que aquí se analizan. "Nosotros recibimos muestras biológicas y las transformamos en datos útiles", ha indicado el jefe de servicio de análisis clínicos del hospital, Iván Bernardo González, un servicio "crucial" para dar respuesta a las necesidades de los pacientes.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado junto a la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y los responsables de estas instalaciones, los laboratorios del hospital logroñés para conocer de primera mano cómo es el trabajo de estos profesionales.

Como ha reconocido el presidente, estos laboratorios de análisis clínicos prestan "un servicio crucial" para todos los riojanos. Por estas instalaciones "pasan todas las muestras de analítica que cualquier riojano debe realizarse en cualquier punto de la región" y aquí, además, "se toman decisiones de diagnóstico y de atención clínica".

RENOVACIÓN Y MEJORA TECNOLÓGICA

El presidente también ha querido poner en valor el esfuerzo en "renovación y mejora tecnológica" que se han realizado en los diferentes laboratorios. Como ha reconocido, aquí está disponible la tecnología más avanzada para tomar las mejores decisiones.

Unas mejoras tecnológicas que han supuesto una inversión de 4,5 millones de euros pero "más allá de las cifras", el presidente ha destacado "la mejora que supone para los pacientes".

Entre esas nuevas tecnologías, el presidente ha destacado, por ejemplo, la incorporación de un robot en el laboratorio de microbiología "que permite automatizar estos análisis que antes estaban sometidos a muchos procesos manuales y muy repetitivos". Ahora "gracias a esta incorporación, que se apoya en la imagen de la inteligencia artificial y a todo un sistema conectado, permite muchas mejoras sustanciales".

Supone "un antes y un después, una transformación en todo el proceso" que, además, permite "agilizarlo".

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNA

Pero como ha destacado para que todo funcione "debe haber una buena coordinación y cooperación interna" y eso es posible "a todo el personal que está en torno a estos laboratorios y a su voluntad de adaptación, de innovación y de cambio de hábitos de trabajo para incorporar estos procesos que finalizan con mayor rapidez, seguridad y mejor trazabilidad".

Y lo más importante "con mayor fiabilidad y capacidad clínica". Este robot además funciona 24 horas los 7 días de la semana porque tiene capacidad de analizar, procesar y mandar información de forma segura y con una estandarización para que todas las pruebas se hagan con los mismos criterios".

Como ha destacado, en el año 2025 llegaron hasta estos laboratorios alrededor de 550.000 peticiones al año y dentro de esta cifra se hizo 11 millones de procesos porque cada petición puede llevar otras muestras para aspectos especiales". La previsión de este año será de 600.000.

Durante su visita, el presidente también ha destacado los secuenciadores de genética que se han incorporado. Todas estas mejoras hacen que "decenas de residentes quieran venir aquí a trabajar porque saben que lo harán de manera innovadora, vanguardista y con la implantación de la última tecnologías".

A partir de ahora, el presidente también ha mostrado su voluntad de seguir mejorando para que nuestro sistema de salud "esté a la vanguardia en la incorporación de las mejores tecnologías". Solamente el suministro de los reactivos que permite que estos laboratorios estén en marcha cada año y que dan atención a esos 600.000 peticiones y a las más de 12 millones de muestras que va a hacer 2026, supone 14 millones de euros de inversión al año".

"LAS MEJORES DECISIONES PARA LA SALUD"

Por su parte, el jefe de servicio de análisis clínicos del hospital, Bernardo González, ha indicado que, como servicio central transversal que interactúa con multitud de servicios, desde estos laboratorios "participamos en muchas actividades porque cuando un paciente acude a su centro de salud y se le pide una analítica, según los resultados que se obtienen aquí se toman las decisiones oportunas para mejorar su salud".

"Nosotros recibimos muestras biológicas y las transformamos en datos útiles. Nos llega un tubo de sangre o de orina extraemos información que será muy importante para decidir qué hacemos con ese paciente", ha añadido.

Pero además también ofrecen un servicio 24-7 por lo que "tenemos que tener la capacidad de cualquier paciente que entra por urgencias que esté ingresado o que esté en cuidados intensivos darles una respuesta en tiempo y forma porque hay veces que su vida está en juego".

"Nuestro afán y nuestro espíritu es colaborar con todos nuestros compañeros de todo el resto de servicios hospitalarios y de atención primaria, en dar los mejores datos posibles con la mayor calidad posible y poder ayudar a todos los pacientes", ha finalizado.